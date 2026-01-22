脆友注意！Threads用戶衝破4億 Meta公告：下週起將推送廣告

Meta宣布，將從下週起在Threads投放廣告。（路透）

社群平台Threads誕生兩年，便以驚人速度晉升為全球主流社群平台。Meta官方正式宣布，將從下週起把Threads廣告功能擴展至全球用戶。針對用戶擔心的干擾問題，官方特別強調，廣告投放初期將會嚴格把關數量，確保用戶的使用體驗不受到影響。

Meta官方公告，Threads在短短兩年內就發展成熟，擁有超過4億的活躍用戶，成為全球的主流社群平台。為了進一步結合商業應用，Meta證實從下週開始，正式向全球所有市場的Threads用戶推播廣告，這代表Threads即將步入全面商業化的新階段。

未來商家想打廣告會變得更簡單。Meta規劃將這套大家在Facebook和Instagram熟悉的廣告系統導入，讓品牌內容能自然地融入用戶的動態饋送中。不管是照片還是影片，廣告形式都將朝向與一般貼文相似的風格呈現，降低違和感。

對於不少「脆友」擔心廣告會破壞原本純粹的討論空間，Meta也給出承諾，強調在功能擴展的初期會嚴格把關廣告的出現頻率與數量，以確保在導入商業內容的同時，仍能維持用戶原有的良好操作體驗，讓大眾能適應新模式。

