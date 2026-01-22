台南社宅「宜居小東」開箱 3150人搶租376戶

台南「宜居小東」社宅位於台南公園對面，緊鄰台南火車站，共3150人申請，搶租376戶。（市府提供）

台南市社會住宅「宜居小東」招租反應熱烈，12日已停止受理申請，總計376戶招租戶數，共收到高達3150件申請案件，目前已進入資格審查階段，後續將依序辦理通知民眾補正資料、評點與抽籤、看屋選屋及簽約等相關作業，預計6月起陸續入住。

「宜居小東」社宅為台南市府興辦的第3座社會住宅，屬市府自辦興建之公共工程，位在台南市小東路地下道旁，正對面為台南公園，且鄰近台南火車站、成功大學與成大醫院，地理環境便利性首屈一指，為南市指標社宅，市長黃偉哲今（22）日與副秘書長兼都發局代理局長林榮川、設計建築師林洲民等人，前往「開箱」現勘，巡視建築細部與公共空間配置情形。

黃偉哲表示，台南市的社宅政策從總統賴清德擔任市長期間開始規劃，一棒接一棒，目前已經進入完工收成期，希望能讓民眾快一點入住。政府也推出包租代管及租金補貼等政策，幫助民眾降低租屋的負擔，提供國人更好的居住品質。

林榮川指出，「宜居小東」在建築與空間規劃上，兼顧生活機能與社會照顧需求，1樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場則由交通局委外經營公共停車場，結合托育、長照與生活服務機能，不僅滿足不同年齡層住戶需求，也讓社會住宅成為與社區共融、共好的生活場域。並配合中央婚育家庭租屋協助政策，推出「婚育戶保障10%」方案，以具體行動支持青年成家與育兒家庭，打造更友善的居住環境。

台南市長黃偉哲（前排左5）等人「開箱」宜居小東社會住宅。（市府提供）

市長黃偉哲（右）視查宜居小東社宅建築細節及公共空間規劃情形。（市府提供）

