典藏老台灣物件中興高中開展 「無魚蝦嘛好」意境讓新世代稱奇

早期的蝦盤展現「無魚，蝦嘛好」的意境。（記者陳鳳麗攝）

南投故事館老台灣物件典藏展，今天起到3月18日在國立中興高中圖書館展出，展覽物件皆為故事館長梁志忠所收藏，梁志忠說，從舊文物可看到台灣歷史，像一只1960年代的蝦盤，展現「無魚，蝦嘛好」的意境，反映物資環境不佳的年代，沒有魚、肉可吃，至少盤子還有蝦可看。

南投故事館老台灣物件典藏展，以「書頁間的光影─課本裡的舊時光與生活誌」為主題，今天在國立中興高中圖書館展覽室開始展出，收藏數以萬件台灣文物和古文書的南投故事館館長梁志忠，為讓15-18歲的高中生貼近這些老物件，分了10多個主題，並附上解說牌，讓距離這老文物年代久遠的世代，經由文字或導覽解說，能貼近阿公阿嬤甚至曾祖父母時代的生活。

梁志忠因小時候家裡開雜貨店，保存很多生活用品至今未開封，例如香皂、洗髮粉、汽水、蚊子水、衛生紙、麻紗汗衫等，其中黑松汽水從第一代到第二、三代都有，而這幾代汽水都未開過，裡面的汽水顏色變成可樂，而他也特別介紹第一代汽水瓶，因為只有第一代瓶子有腰身。

老台灣物件展覽文物數百件，以不同主題呈現，而飲食文化主題中，有一只蝦子圖案的盤子，是1950年代常見的盤子，梁志忠說，當時的物質生活不太好，很多家庭吃不起魚、肉，當然蝦子也不一定買得起，但盤子上有活生生的蝦子圖案，反映「無魚蝦嘛好」的樂天意境。

梁志忠特別介紹第一、二、三代的黑松汽水，其中第一代的瓶子才有腰身設計。（記者陳鳳麗攝）

梁志忠解說日治時期的在台灣舉辦的博覽會文物。（記者陳鳳麗攝）

老台灣物件典藏展在中興高中圖書館開幕，由梁志忠（前排手捧花束者）提供展覽文物，開幕儀式後全場拍大合照。（記者陳鳳麗攝）

