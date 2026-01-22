「越洋‧樂揚」師大管樂隊訪湖西 與在地學生交流薪傳樂音

台灣師範大學管樂隊，在湖西鄉公所舉行暖場音樂會。（湖西鄉公所提供）

國立台灣師範大學管樂隊邁入第50屆寒假巡迴公演，今（22）日由台灣銅管樂界代表性人物葉樹涵教授領軍，來到湖西鄉公所禮堂進行「越洋。樂揚」澎湖場巡演的首場暖身演出，為湖西學子們帶來一場高水準的音樂饗宴。

此次暖身演出特別安排室內樂形式，展現精湛的演奏技巧與默契。演出曲目涵蓋了宏亮和諧的銅管五重奏、優雅細膩的長笛二重奏加鋼琴，以及富有現代律動感的薩克斯風四重奏。現場樂音悠揚，精彩的表現贏得在場聽眾熱烈掌聲，讓原本寧靜的公所禮堂瞬間化身為專業音樂廳。

請繼續往下閱讀...

演出結束後，師大管樂隊更展現教育熱忱，與湖西國中管樂團學生進行深度交流。面對基層學子提出的練習困惑，師大學長姐們大方分享多年練習的心路歷程。葉樹涵教授更親自指導，向學生傳授吹奏管樂器的核心-「呼吸練習」。葉教授透過示範與帶領，讓學生們實際體驗專業級的氣息運用，學生們紛紛表示獲益匪淺，也為未來的練習之路點亮明燈。

湖西鄉長陳振中特別出席並感謝師大管樂隊的蒞臨。陳鄉長表示，師大管樂隊是國內頂尖的樂團，能邀請到葉樹涵教授帶隊來到湖西，不僅是鄉親的福氣，更對本鄉管樂學子的技術提升有極大幫助。為表謝忱，雙方也互贈紀念品與感謝狀，象徵音樂文化的友誼連結。「越洋。樂揚」巡迴公演的主場演出將於明（23）日晚間7點30分在澎湖縣演藝廳正式登場。採自由入場，並於演出前30分鐘開放入場。

湖西鄉長陳振中頒發感謝狀，給領軍的葉樹涵教授。（湖西鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法