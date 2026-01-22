桃園台一等5大公車幹線 1/26起增班

台一等五大幹線公車，下週起將增辦服務。（交通局提供）

為提升公共運輸服務品質，桃園市政府今年推動「幹線公車計畫」，針對既有的台一幹線、BR幹線、GR幹線、高鐵幹線及中豐幹線等5條幹線陸續提升班次、自26日（週一）起，台一幹線與GR幹線實施增班服務，尖峰與離峰班距均大幅縮短，其中台一幹線尖峰最短3分鐘一班車，乘車費率則比照現況方式且享有持市民卡乘車優惠措施。

桃園市政府交通局長張新福表示， 台一幹線主要為桃園往返中壢，由「1、1A、1B、301、301A」等5路線組成，增班後，平日往返256班次、假日150班次，尖峰班距縮短至3至7分鐘，離峰約10至15分鐘，最久不超過25分鐘。

另GR幹線為捷運綠線先導公車，以桃園火車站為核心，由多條路線共同組成，其中GR幹線北段為桃園火車站沿中正路往返蘆竹，由「GR、117、117A、151、152等5路線組成，增班後平日往返190班次、假日146班次，尖峰班距10至15分鐘一班次，離峰班距約20分鐘；GR幹線南段為桃園火車站沿介壽路往返八德、大溪方向，由「GR2、102、102A、102B、5053、5053A、5096、5096A等8路線組，增班後成平日266班次、假日206班次，尖峰班距平均已達10分鐘，離峰班距平均約15至20分鐘。

張新福說，市府並將同步推動車輛、候車設施及服務形象升級，期盼打造嶄新、便利且具吸引力的公共運輸服務，也建議民眾搭乘公車前可先至桃園市公車動態資訊系統網站 或下載「桃園公車」APP查詢路線、班次時刻等即時動態，以節省候車時間。

