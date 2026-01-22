為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園台一等5大公車幹線 1/26起增班

    2026/01/22 17:23 記者謝武雄／桃園報導
    台一等五大幹線公車，下週起將增辦服務。（交通局提供）

    台一等五大幹線公車，下週起將增辦服務。（交通局提供）

    為提升公共運輸服務品質，桃園市政府今年推動「幹線公車計畫」，針對既有的台一幹線、BR幹線、GR幹線、高鐵幹線及中豐幹線等5條幹線陸續提升班次、自26日（週一）起，台一幹線與GR幹線實施增班服務，尖峰與離峰班距均大幅縮短，其中台一幹線尖峰最短3分鐘一班車，乘車費率則比照現況方式且享有持市民卡乘車優惠措施。

    桃園市政府交通局長張新福表示， 台一幹線主要為桃園往返中壢，由「1、1A、1B、301、301A」等5路線組成，增班後，平日往返256班次、假日150班次，尖峰班距縮短至3至7分鐘，離峰約10至15分鐘，最久不超過25分鐘。

    另GR幹線為捷運綠線先導公車，以桃園火車站為核心，由多條路線共同組成，其中GR幹線北段為桃園火車站沿中正路往返蘆竹，由「GR、117、117A、151、152等5路線組成，增班後平日往返190班次、假日146班次，尖峰班距10至15分鐘一班次，離峰班距約20分鐘；GR幹線南段為桃園火車站沿介壽路往返八德、大溪方向，由「GR2、102、102A、102B、5053、5053A、5096、5096A等8路線組，增班後成平日266班次、假日206班次，尖峰班距平均已達10分鐘，離峰班距平均約15至20分鐘。

    張新福說，市府並將同步推動車輛、候車設施及服務形象升級，期盼打造嶄新、便利且具吸引力的公共運輸服務，也建議民眾搭乘公車前可先至桃園市公車動態資訊系統網站 或下載「桃園公車」APP查詢路線、班次時刻等即時動態，以節省候車時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播