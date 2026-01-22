為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    食藥署修正健康食品胃腸功能改善評估方法 刪除動物試驗

    2026/01/22 17:17 記者林志怡／台北報導
    食藥署公告修正「健康食品之胃腸功能改善評估方法」，刪除動物試驗。（情境照）

    食藥署公告修正「健康食品之胃腸功能改善評估方法」，刪除動物試驗。（情境照）

    近年來各界對於動物福利關注度提高，衛福部食藥署指出，考量國際動物保護及福祉之趨勢，逐步檢視健康食品保健功效評估方法，針對胃腸功能改善評估方法，近期已公告調整「健康食品之胃腸功能改善評估方法」，刪除動物試驗，並更改規定名稱為「健康食品之胃腸功能改善保健功效評估方法」。

    衛福部食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，食藥署本次修正「健康食品之胃腸功能改善評估方法」，刪除動物試驗，以人體食用研究為評估依據，並修訂試驗模式、受試對象條件、受試人數、排除條件及增訂安全性監測項目，同時也修訂試驗數據統計分析方法、結果判定之依據及保健功效敘述。

    廖姿婷說，為落實動物保護與促進動物福祉，食藥署逐步檢視健康食品保健功效評估方法，對於健康食品的14項保健功效，近年來已針對「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「牙齒保健」、「輔助調節血鐵」、「骨質保健」等5項保健功效評估方法，公告修正刪除動物試驗。

    此外，廖姿婷表示，食藥署今年1月20日公告修正「健康食品之胃腸功能改善保健功效評估方法」，刪除原評估方法之動物試驗，即日起施行，以供業者及審查相關人員依循，但若業者在公告生效日前已開始執行試驗，可適用修正前之公告方法，但須自公告生效起2年內來申請健康食品查驗登記。

