    首頁 > 生活

    日月潭「粉紅爆擊」！櫻花季推九族、暨大2勝地 3大騎行路線

    2026/01/22 17:03 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭賞櫻勝地暨南大學，櫻花季將推出茶道、音樂、市集等多樣活動，適合親子同遊。（圖由暨大提供）

    日月潭賞櫻勝地暨南大學，櫻花季將推出茶道、音樂、市集等多樣活動，適合親子同遊。（圖由暨大提供）

    日月潭櫻花季開跑，日月潭風景區管理處今年攜手九族文化村、國立暨南大學等2大賞櫻勝地，以及在地產業界推出3條單車騎行路線，包括暨大校園、環潭自行車道、東光櫻花林等，其中九族、暨大合計9000棵櫻花樹，預計月底陸續盛開，浪漫春櫻「粉紅爆擊」，將帶給遊客難忘體驗。

    日管處表示，日月潭櫻花季從本月中持續到3月8日，其中暨大從1月15日至2月22日將舉辦多樣活動，例如櫻花茶道、音樂咖啡，以及親子放風、小農市集等，校園有3000棵各式櫻花，預計月底進入開花期，適合親子同遊；九族園區則栽種超過6000棵櫻花樹，包含百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及白色的台灣雪櫻，預計2月起盛開，2月14日至3月8日還有賞「夜櫻」活動。

    另外，環潭周邊也有多條賞櫻路徑，例如伊達邵親水步道、慈恩塔、金龍山步道，以及魚池鄉石佛公、香茶巷、有水巷，還有信義鄉的光復巷等，並規劃單車賞櫻路線，包含暨大校園，水社至向山環潭自行車道，還有東光村石佛公的櫻花林，盼藉櫻花景點、路線串聯，打造潭區春天賞櫻盛會。

    日月潭賞櫻勝地九族文化村，2月櫻花將陸續盛開，並有賞「夜櫻」活動。（圖由九族文化村提供）

    日月潭賞櫻勝地九族文化村，2月櫻花將陸續盛開，並有賞「夜櫻」活動。（圖由九族文化村提供）

    日月潭櫻花季規劃多條賞櫻路徑，以及包含東光櫻花林等3大騎行路線，讓遊客慢遊賞花。（圖由日管處提供）

    日月潭櫻花季規劃多條賞櫻路徑，以及包含東光櫻花林等3大騎行路線，讓遊客慢遊賞花。（圖由日管處提供）

