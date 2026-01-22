屏東勝利星村10家店「一店一菜」 走進巷弄陪獨居長輩圍爐

屏東勝利星村10家特色店家響應「一店一菜」加菜行動，今天陪獨居長輩圍爐。（記者羅欣貞攝）

春節即將到來，屏東勝利星村10家特色店家響應「一店一菜」加菜行動，今（22）日到屏東市獨居長輩家中，端出各自拿手料理，有火鍋、手工豆粕午仔魚、東坡肉、烤雞腿等，組成一大桌豐盛年菜，多名華山基金會服務的獨老應邀提前圍爐，直呼美味。

圍爐公益活動在95歲的紀阿公家舉行，他沒有結婚、也無子女，華山基金會邀請鄰近幼兒園小朋友帶來拜年歌舞，在老師帶領下為阿公家打掃環境、張貼親手製作的春聯，為原本冷清的居所注入濃濃年節氣氛，看見許多幼兒前來拜年，阿公臉上露出幸福的笑容。

率領店家響應公益的勝利星村商圈發展協會理事長趙毓文，帶來店裡拿手的老奶奶檸檬糖霜蛋糕，他說，獨居長輩身處社會邊緣、生活艱辛，這次串連愛心店家，邀請每家店各自端出一道拿手特色菜，匯集成一桌充滿心意的團圓年菜，盼阿公阿嬤不僅吃得飽，更吃進滿滿幸福與感動。

新住民吳治芳嫁到台灣逾20年，曾歷經買不起機票返鄉探親的艱辛，幸好有眷村伯伯們的資助，讓她在異鄉創業，靠著川菜料理在勝利星村站穩腳步，她今天做了加入糯米、香料、地瓜的川香粉蒸肉。吳治芳說，曾經接受幫助，現在帶著第二代投入公益，要回饋台灣社會。

華山基金會目前在屏東縣服務近1600位弱勢長輩，預計在過年前為每位長者募集年菜，每份1000元，但目前還缺5成，勝利星村愛心店家獲悉後踴躍認助，期盼將年節溫暖與關懷傳遞給更多獨居長輩們。華山基金會指出，年菜不僅是一餐飯，更是一份被記得、被陪伴的安心感，盼社會大眾響應。

華山基金會在屏東縣服務近1600位弱勢長輩，目前正募集年菜組合，每份1000元。（記者羅欣貞攝）

新住民吳治芳（中）帶著孩子一起做公益，回饋台灣社會。（吳治芳提供）

