    首頁 > 生活

    桃園航空城安置街廓申請建照 民怨：碰到變電箱還要自行承擔風險

    2026/01/22 17:00 記者謝武雄／桃園報導
    航空城安置街廓，提供民眾自行興建住宅。（圖由市府提供）

    航空城安置街廓，提供民眾自行興建住宅。（圖由市府提供）

    配合桃園航空城進度，安置街廓住宅正全面動工中，但有李姓民眾投書本報，指稱基地前方人行道變電箱，影響建築物車道出入口的設置，申請建照時，建管處竟要求「日後申請使用執照時，若前方變電箱仍未移除，將不予核發使用執照」，亦或繳交車位代金，公共設施未排除，卻要民眾「自行承擔風險」；建管處表示，請建築師到現場查看，只要挪動配置還是可以設置車道不必繳交代金。

    地政局表示，住戶只要提出類似問題，地政局都會盡力協調台電公司進行電箱搬遷，目前大部分住戶問題都已專案解決，該基地前高壓電箱已經移走，但低壓電箱是提供住戶用電所需配備無法移除。

    航空城工程處表示，未來該住戶申請建照，配置圖出來以後，會協調儘量將電箱移至不影響住戶出入。

    建管處則表示，該基地挪動位置還是可以設置車道，但堅持將電箱設置車道出入口，未來除非電箱遷移，否則還是要繳交代金。

    投書民眾表示，日前就安置街廓自建住宅，與建築師前往建管處就建照可行性進行確認，由於該基地前方人行道公共設施帶內設有變電箱，實際已影響建築物車道出入口的設置，並非民眾可自行排除的障礙。

    但在現場討論中，建管機關明確表示，因車道出入口受前方公共設施阻擋，依現行法規檢討，車道條件並未通過，若完全依規定，建築執照原則上應不予核發；但若申請人同意在建築執照上加註說明「日後申請使用執照時，若前方變電箱仍未移除，將不予核發使用執照」，則可先行核發建築執照；換言之，建照可以先發，但風險需由民眾自行承擔。

    現場也有承辦人員指出另一種可能性，繳交高額車位代金，但依目前標準，每一個車位的代金金額高達100多萬元，對一般安置戶而言，這並非可輕易承擔的選項。

    該民眾抱怨，電箱位置並非民眾可以控制，是否適合要求人民「先蓋房、風險自負」，而替代方案卻是負擔上百萬元代金，是否已實質影響安置政策所宣稱的「可正常建築使用」？

    航空城安置街廓，提供民眾自行興建住宅。（圖由市府提供）

    航空城安置街廓，提供民眾自行興建住宅。（圖由市府提供）

