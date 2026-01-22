台中護理師遭醉男打到腦震盪 醫師公會怒批：法律保護不足

醫師公會全國聯合會發表嚴正聲明，譴責暴力並呼籲給予醫護更完整的法律保障。（醫師公會全聯會提供）

台中市中港澄清醫院急診室昨（21日）發生醫療暴力事件，一名26歲林姓男子因酒後割腕自殘送醫，卻在急診室內拒絕治療並情緒失控，先追打醫師未果，隨後出拳毆打正在向家屬說明流程的詹姓男護理師，導致護理師頭部外傷並出現腦震盪症狀。中華民國醫師公會全國聯合會今（22日）發表嚴正聲明，除譴責暴力，更點出司法實務上對「執行醫療業務」認定過於限縮的困境，呼籲應給予醫護更完整的法律保障。

醫師公會全聯會指出，急診是守護生命的第一線，醫療人員在高度緊繃與高風險環境下分秒必爭搶救病患，卻屢成暴力事件受害者，不僅危及人身安全，也衝擊醫療體系運作與民眾就醫權益。依「醫療法」第24條及第106條規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨礙醫療業務執行，醫療暴力應「零容忍」，司法機關應依法從嚴偵辦。

聲明也直言，近年司法實務對「妨害醫療業務」的認定，多僅限於醫護人員正在進行特定醫療處置的瞬間，忽略醫療照護本質的連續性與整體性。尤其在急診室等高風險場域，醫師與護理人員在說明病情、引導治療、維持醫療秩序等過程，皆屬醫療業務的一環，若遭暴力卻不被認定為「執行醫療業務」，將使醫療現場安全出現重大破口。

醫師公會全聯會理事長陳相國認為，主管機關與司法機關應透過實務指引、制度檢討，甚至修法，讓法律保障真正貼近醫療現場，避免醫療人員在遭受暴力時，反而落入保護不足的困境。同時，政府與醫療機構也應共同強化醫療現場安全機制，從制度與執行面防範醫療暴力。

