白人中醫師行不行？ 來自英國戴尚恩中文流利還在台過兵

來自英國的戴尚恩，是說著一口流利中文、不折不扣的中醫師。（記者許麗娟攝）

在台灣看中醫，很難想像幫你把脈、治療的中醫師，竟是一頭淺髮的白人帥哥，還講著字正腔圓的流利中文。高雄藍田馬光中醫診所的中醫師戴尚恩來自英國倫敦，大學就讀中醫的他，因機緣來到台灣落地生根，甚至已入籍還當過兵。

詢問戴尚恩年紀時，他很接地氣的說是「（民國）76年次的」，戴尚恩從小學習長拳、醉拳等武術，雖然教練也是英國人，但曾向華人學過針灸和推拿，加上戴尚恩的媽媽是麻醉醫師，也接觸過針灸，讓他從小對中醫療法並不陌生。

戴尚恩說，曾有一次因打拳受傷導致膝蓋以下走路無力，當時家附近新開了一家中醫診所，為招攬客人提供免費看診，沒想到經過推拿和按摩之後，受傷的小腿竟然可以走路1小時，當時他就對中醫充滿好奇，要進大學時，媽媽發現倫敦密德薩斯大學有中醫系建議他就讀，尚恩也因此發現自己對中醫是越學越著迷。

之所以來到台灣，戴尚恩憶及，大學畢業時，他覺得除了學到針灸和藥草外，在傷科、推拿方面還不到位，因此決定到中國成都中醫藥大學進修3個月，後來在英國的台灣好友因簽證關係要回台，他趁著放假從中國飛來台灣找好友，就在這段時間，遇到了現在的老婆，兩人交往2年後決定結婚，並留在高雄生活。

戴尚恩在台灣時，先是到中山大學華語中心學習中文，後來又到義守大學念學士後中醫系，也完成了2年的臨床實習並考上中醫師證照。不過他也提及，在英國，非西醫的中醫、印度療法等都只被稱為「輔助治療師」，不僅患者只能自費治療，一些在台灣能用的藥草也不一定能在英國使用，所以才會決定留在台灣當中醫師，而且一待至今已經11年。

戴尚恩其實是正港的台灣人了，他笑說，當初為了方便工作而入籍，沒想到入籍時還未滿36歲「被抓去當兵」，不過當時因為有2個年幼的小孩，所以只需要當12天的補充兵役，但當兵時在器材班常要搬重物上下樓，休息時常常練氣功拉筋，也因此維持至今每天仍練氣功養生。

不少患者第一眼看到戴尚恩，會質疑「這個外國人到底行不行？」戴尚恩卻不假思索地說「中醫是我的一切」，戴尚恩喜歡古法派的「經方」勝於現代派的「時方」，而且對越古老的中醫越感興趣，但他也自稱是「瘍疾良醫匠」，講「匠」是認為多年看診下來，認知到醫師也不是什麼都會，甚至很多病情是藏於患者的「習慣」，就曾遇過老太太夜晚頻尿，用了幾帖方子都無效，後來才知道老太太愛喝奶茶，不僅睡前來一杯，連半夜口渴水壺內裝的也是奶茶，不過，這也都是看診以外的另一番趣事！

戴尚恩自小學習武術，大學時在英國就讀中醫系，後又陸續到中國、台灣深造，並選在台灣落地深根。（記者許麗娟攝）

