    首頁 > 生活

    「Gemini」到底怎麼唸？日本Google官方親回應 意外掀口水戰！

    2026/01/22 19:59 即時新聞／綜合報導
    由Google開發的生成式AI聊天機器人「Gemini」。（路透）

    由Google開發的生成式AI聊天機器人「Gemini」。（路透）

    由Google開發的生成式AI聊天機器人「Gemini」受到越來越多人愛用，但大家知道這款AI機器人的正確唸法嗎？最近日網對此掀起熱議，日本Google官方特別發文回應，意外讓台網也加入討論。

    大家對Gemini的讀法不一，過去Google發布相關影片時，就能得知正確唸法為「絕ㄇ奶」，但相信有不少人都會唸成「絕ㄇ妮」。過去在台網就有人發文討論這件事，最近日本創作歌手Reina在X平台發帖分享自己搞錯Gemini唸法的事，「好吧……我也是那個以為Gemini唸作『ジェミニ（絕ㄇ妮）』」的人……』，在日網掀起熱議。

    結果這篇推文竟釣到日本Google官方轉發回應，沒有想到官方也同意被稱作「絕ㄇ妮」，「Gemini的日文讀音就是『ジェミニ（絕ㄇ妮）』。今後也歡迎多多呼喚這個名字喔，我會非常非常開心的。來自官方」。

    日本Google官方回應被轉發到台灣的PTT，讓鄉民們也加入討論，「用日文說，這樣發音就沒問題啊」、「反正我都是唸Gemini」、「一直都念賊麼你」、「我也覺得發『奶』音的有病嗎」、「對日本人來說是正確沒錯」、「你要相信日本人教你讀英文？」、「下次不確定可以問Google，它會唸給你聽」、「美國總部都唸『奶』了」。

