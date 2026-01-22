小粉絲認出他還請吃壽司！作家超感動 店員結帳蹦1句話嚇傻了

大師兄最近到壽司店用餐遇到一名認出他的小粉絲，對方拿著一盤壽司給他說要請客，大師兄拗不過對方好意收下，沒想到最後結帳時店員蹦出的一句話讓他內心感動一掃而空。壽司示意圖。（資料照）

曾從事殯葬業、在PTT靠「接體員的大小事」系列文章爆紅進而出書的「大師兄」林品睿，近日在臉書粉專分享發生在自己的身上的爆笑日常，日前他到壽司店用餐遇到一名認出他的小粉絲，對方拿著一盤壽司給他說要請客，大師兄拗不過對方好意收下，沒想到最後結帳時店員蹦出的一句話讓他內心感動一掃而空，卻令數萬名網友笑翻。

大師兄在臉書粉專發文，表示他最近到某間知名迴轉壽司連鎖店吃飯，吃到一半注意到隔壁桌在竊竊私語，突然那桌一名小妹妹跑來跟他搭話，原來是認出他的小粉絲，對方透露國小時曾聽過他的講座，現在已經念國中。過沒多久，那名妹妹拿了一盤壽司給他說要請客，當下大師兄有點驚訝，趕忙婉拒，直呼「妹妹，不用啦！叔叔有錢不用你請！」，但妹妹的盛情難卻，大師兄只好收下那盤壽司，同時內心湧起一股暖意。

請繼續往下閱讀...

大師兄感動地說：「我外甥還沒請我吃過壽司郎，讓（誰）知道今天被一個國小生請了！看著他跑回去那一桌，爸媽拍著他頭的背影。我真的很感動。當你對這個世界好，這個世界就對你好。誰說現在小孩不懂感恩的！」

但結帳時發生的事，讓大師兄瞬間臉綠掉，「這份感動，持續到我結帳時。店員跟我說『先生是兩個銀盤嗎？』……媽的忘了壽司郎是算盤子的！你還沒付錢呀小朋友！還拿我最捨不得拿的銀盤……這小朋友是股東嗎！」

貼文曝光笑翻數萬名網友，「把感動還我！」、「盤子坐實了」、「原本心想吃壽司郎怎麼請客？看到後面真的笑死」、「看來拿太貴被爸媽唸，然後順勢塞給你」、「終於知道什麼是不用錢的最貴！」、「本來很感動，看到最後笑死」、「本來以為是驚喜，結帳時卻是驚嚇！」、「本文唯一的受害者只有大師兄的荷包」、「大師兄總是可以在最後一刻把我的感動變成噴笑」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法