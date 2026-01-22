為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北車站高強度危安演練 蔣萬安：每個環節都不疏漏

    2026/01/22 16:40 記者甘孟霖／台北報導
    台北市政府22日下午在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，台北市長蔣萬安到場坐鎮。（記者羅沛德攝）

    台北市政府22日下午在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，台北市長蔣萬安到場坐鎮。（記者羅沛德攝）

    台北市政府今（22日）下午2點至3點，於台北車站特定區（以下稱特定區）辦理聯合危安演練，台北市長蔣萬安表示，對於今天演練非常滿意，不管是在第一時間聯合防災中心即刻的指揮調度，以及到月台層即刻搶救，後續到共構層逮捕嫌犯，以及最後追到地下街針對爆裂物的以及應變跟處理，還有大量傷患的搶救以及後送，每一個環節都不疏漏也不疏忽。

    蔣萬安表示，今天演練非常扎實，感謝各單位的配合，今天也是1219事件後啟動三階段維安演練的第二階段，上一次是在市府附近，這次來到北車，有四鐵共構、四條地下街及一個大型百貨商場，動線複雜，維安難度極高，今天面對突發事件，包含通報、救助傷患等演練非常到位。他強調任何sop建立，都要透過實際演練才行，未來面對任何演練，都務必要全心投入。

    蔣萬安會後受訪，媒體問他民眾如果碰到月台被丟煙霧彈該如何應對？蔣萬安說，第一時間就是提醒民眾逃、躲、報，呼籲不要圍觀拍照，沒辦法遠離危險，就找可以遮蔽或確保安全的處所避難，並且通報。

    媒體問，春節前會著重哪些重點？蔣萬安說，第三階段會把規模層級向上提升，進行跨縣市演練，台北、新北會一起在複雜場域進行更高強度演練。

    此外，昨天北捷出現民眾持剪刀事件。蔣萬安對此回應，北捷第一時間向他回報，並通報警察局，現場也緊急處理，後續就依照大眾捷運法進行相關裁處，呼籲民眾搭乘大眾運輸一定要遵守相關規則，維護乘車安全。

    台北市政府22日下午在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，台北市長蔣萬安到場坐鎮。（記者羅沛德攝）

    台北市政府22日下午在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，台北市長蔣萬安到場坐鎮。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播