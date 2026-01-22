90年前太平山建築群「身分證」重見天日 罕見巨型檜木棟札曝光

太平山遊樂區原太平山俱樂部，即為檜木棟札所載11棟建築之一的所定宿泊所。（林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區發現日治時期太平山林場的檜木棟札，上面記載90年前起造的11棟建築群，成為考證園區林業建築重要史料，這件檜木棟札高度183公分，約總統府中央塔棟札的2倍，是國內現有案例中相當罕見的巨幅規格。

棟札是日本傳統建築在上樑儀式中設立的直立木牌，記載建築物、監造、施工人員、建造日期等史料，之後固定在建築主體結構大樑下，成為重要歷史記載物件，常被視為建築物的「身分證」。

林業及自然保育署宜蘭分署今天（22日）指出，2024年3月舉辦羅東林場成立百週年太平山迎媽祖活動，工作人員在太平山鎮安宮整理內殿神案桌櫃，意外發現一件保存完整的檜木棟札，上面記載主體工程為「太平山派出所廳舍外八廉新築」，開工年份1936年，1937年完工，同年12月上樑。

棟札上詳列現今太平山莊一帶，即早年太平山林場起造的11棟建築明細，包括廳舍、倉庫、乙種官舍、丙種官舍、獨身官舍、修理工場、機關庫、火藥貯藏庫、所定宿泊所（招待所），另有太平山派出所主任等主要人員名單。園區現有的原太平山俱樂部，即為棟札所載11棟建築之一的所定宿泊所。

太平山鎮安宮找到的檜木棟札，高度183公分、寬39公分、厚3.2公分，尺寸比台灣典藏或出土棟札大上許多，以全國最具代表性的總統府棟札為例，1915年總統府中央塔安置的棟札，高約100公分、寬20公分、厚8公分，兩者相較之下，太平山棟札約2倍大，林保署宜蘭分署將這件文物放進玻璃展示櫃，陳列在原太平山俱樂部供遊客參觀。

太平山鎮安宮發現的檜木棟札高度183公分，約總統府中央塔棟札的2倍。（林保署宜蘭分署提供）

太平山檜木棟札放進玻璃展示櫃，陳列在原太平山俱樂部供遊客參觀。（林保署宜蘭分署提供）

日治時期建造的舊太平山派出所。（林保署宜蘭分署提供）

