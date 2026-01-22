為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣寵物美容代表隊 赴菲征戰再奪世界冠軍

    2026/01/22 16:32 記者楊媛婷／台北報導
    寵物美容台灣代表隊再奪世界冠軍佳績。（農業部提供）

    台灣寵物美容技術世界頂尖！台灣畜犬協會派員21日赴菲律賓參加世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽，再度奪得團體賽冠軍，我國寵物美容選手更在會場直接秀出我國國旗；農業部表示，這不只是選手努力的成果，也代表台灣寵物產業具世界水準。

    由世界畜犬聯盟（Federation Cynologique Internationale, FCI）主辦的世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽今年來到第4屆，農業部動保司表示，今年共有來自5個國家的優秀選手同場競技，賽事共分為水獵犬組、貴賓犬組、㹴犬組、其他應剪毛品種犬組及寵物組等5大組別，台灣代表隊共有5人參賽。

    農業部表示，我國選手在競爭激烈的比賽中表現卓越，一舉拿下貴賓犬組、其他應剪毛品種犬組及團體總成績冠軍，成績斐然，農業部動保司表示，我國選手可連續兩屆奪冠，不僅是選手努力的成果，也代表台灣寵物產業世界頂尖。

    隨寵物美容市場持續成長，動保司表示，目前寵物美容的費用支出在寵物日常花費中已經僅次於食品與醫療，占比約2成，為保護民眾權益與讓產業健全發展，去年5月中旬後就已公告寵物美容定型化契約。

