    釋迦青農林庚瑾改種溫室洋香瓜 台東成功首例

    2026/01/22 16:49 記者劉人瑋／台東報導
    台東青農林庚瑾蓋溫室種出高品質日系洋香瓜。（記者劉人瑋攝）

    台東35歲青農林庚瑾推出「嘟嘟瓜」，充滿台東語法命名的洋香瓜卻是日系品種，他原本種釋迦，受颱風摧殘後的3.6分地改為低層溫室，硬體就花了上千萬，以往種植釋迦的積蓄也大多投入，但溫室比較不必全看天侯，種植的日系品種洋香瓜也在釋迦受中國打擊後，試圖找尋出路，他的溫室洋香瓜也成為台東業界首例，也可能成為台東農業的未來。

    溫室最外層是日本製厚塑膜，其下為紗網可通風，再下層則是遮光黑網，風雨由厚膜阻隔，透過機器自動在早上10點捲起外層膜，供室內通風、濕氣蒸發，以免患病，並保持溫度20度到25度，溫室內結構是鋼材，拉直的鋼絲下，每株瓜藤間隔有序、向上攀爬，最下則有滴灌系統。林庚瑾說，台東夏季炎熱、溫差更大，目前仍在嘗試找出最適台東的品種。

    溫差大容易裂果，因此，南部種植的洋香瓜多是我國培育品種，林庚瑾說，這些「台字輩」品種較具野性，更耐溫差，彰化或台南七股區溪邊種植的多是如此。而林庚瑾種的則是商品名「阿露斯」系列的日系洋香瓜，也是從彰化習得溫室種植，入口軟糯、香氣濃郁，1株只留1顆瓜模式下，甜度可高達14度以上，相較本土種洋香瓜則有特別香氣，只是更加「嬌生慣養」，只適合種於溫室。

    會有如今的洋香瓜，主因3、4年前颱風讓這片釋迦園全毀，林庚瑾動念轉作。至於命名也十分有「台東味」，他說，就看它長像「嘟嘟的」（圓胖），才命名為「嘟嘟瓜」，甚至台東人購買還折扣不少，產地價7顆就要700多元已有外地遊客光顧，高單價的背後是大量資金與人力挹注。議員簡維國說，這種溫室扛過了去年颱風和地震，或許這會成為未來台東農業出路。

    溫室栽培耗資千萬，成功培育出高品質洋香瓜。（記者劉人瑋攝）

    果肉口感綿密、香氣特殊且濃郁，還是日系洋香瓜中的高級品種。（記者劉人瑋攝）

