守護第一線安全 部澎為消防人員開講運動傷害處置

澎湖醫院前進澎湖縣消防局，舉行運動傷害講座。（澎湖醫院提供）

澎湖醫院為提升第一線救災人員對運動傷害的認識與即時處置能力，前往馬公市消防局辦理「運動與運動傷害的處置」專題講座，內容涵蓋運動醫學中的預防觀念、肌力不足造成的影響，以及常見拉傷與扭傷的評估與處置方式，獲得消防同仁熱烈回響。

物理治療師陳國禎表示，消防人員在執勤過程中，常需進行高強度體能活動，如搬運傷患、穿戴重裝設備、快速移動或攀爬等，對肌肉、韌帶與關節都是極大的負荷，因此運動傷害的風險相對較高。此次講座特別結合運動醫學觀點，協助消防弟兄了解傷害發生的原因，並學習正確的預防與初步處置方式，以降低受傷機率並避免傷勢惡化。

課程中，先從運動傷害的成因談起，說明常見原因包括暖身不足、肌力不平衡、柔軟度不佳、過度使用、姿勢不正確及疲勞累積等。其中，肌力不足或左右肌群不對稱，容易導致關節穩定度下降，進而增加拉傷、扭傷甚至韌帶受傷的風險。

在實務應用方面，課程介紹常見運動傷害的初步評估與處置原則，包含拉傷與扭傷發生後的立即處理方式，以及何時應就醫檢查。講師也提醒，受傷後若未妥善休息與復健，貿然恢復高強度活動，可能導致慢性疼痛或反覆受傷，影響長期工作表現。

此外陳國禎也強調運動傷害「預防勝於治療」的重要性，建議消防弟兄在日常訓練與執勤前，確實進行暖身與伸展，平時加強核心肌群與關節周圍肌力訓練，並留意自身疲勞狀況，適時休息與調整訓練強度。

