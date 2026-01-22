18年不間斷！獅子會邀300獨居長輩提前圍爐

獅子會邀請獨居長輩圍爐，並送上送上1000顆壽桃與250件保暖棉被。（記者蔡淑媛攝）

台中市鴻鈺獅子會每年歲末邀請獨居長輩圍爐，傳愛送暖至今邁入第18年。今年與正大墩獅子會攜手辦桌，擴大服務範圍至6個行政區，邀請超過300位清寒獨老提前圍爐，席開45桌，並送上1000顆壽桃與250件保暖棉被，做為春節祝福。

獅子會在潮港城舉辦圍爐宴，許多獨居長輩平日隱身在社區大樓，家人不在身邊，節慶更顯孤單，今天相聚提前圍爐，捧著象徵祝福的壽桃與溫暖棉被時，臉上綻放久違的笑容，曾阿嬤開心說，有人記得我！感到溫度與安慰。

活動現場也安排義診、義剪、視力檢測、糖尿病檢測、骨質密度檢測、精油推拿按摩、春聯索取等服務，讓長輩在溫暖陪伴中迎接新春。

鴻鈺與正大墩獅子會兩名會長何湘茹與劉哲佑，也穿上總鋪師的廚師服，端出豬腳麵線上菜，何湘茹說，冬季對弱勢獨居長者是格外寒冷，春節前夕更感到孤單，圍爐過程看到長輩開心笑容，就是對活動的肯定；劉哲佑也說，今年邀請公益表演團隊帶來熱舞、歌唱等節目，讓長輩提前感受熱鬧喜慶的新年氛圍。

台中市南區藍興堡發展協會理事長蔡明昌也邀請50名獨老一起來圍爐，強調關懷、傾聽與行動陪伴最重要；南區新榮里里長陳宏誌也說，一年一度的圍爐讓長輩感受被重視。

兩名獅子分會長穿上廚師服上菜。（記者蔡淑媛攝）

