華信航空再增2架ATR！高雄-馬祖航線可望增到每週2班

華信航空宣布，將再增2架ATR，並評估高雄-馬祖航線增到每週2班。（華信航空提供）

華信航空今天（22日）宣布，2、3月將再從法國引進兩架ATR新機，預計2026年上半年完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫，13架飛機全數到齊，第13架ATR航機引進後，將適時評估高雄-馬祖航線增至每週2班。

華信航空表示，ATR2.0機隊配備升級型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，較前一代機型可節省至少3%燃油消耗，並相對減少二氧化碳排放，有助提升營運效能與環境友善表現。

華信航空董事長陳大鈞表示，華信航空深耕國內離島航線，目前從台北、台中、高雄出發的國內及離島航線總共達11條。展望2026年，因應市場需求及機隊規模，華信航空將優先以旺季加密本島往返澎湖、金門離島班次服務，並視情況搭配集團窄體機支援運能，提供離島居民及旅客更完整便利的航網服務。

華信航空總經理莊明哲表示，高雄-馬祖航線自去年6月以每週一班開航後，旅遊旺季及暑假期間，平均載客率約9成左右；進入冬季市場淡季，載客率約降至5成到6成左右。

考量本島南部往返馬祖基本旅運需求，華信航空今年3月底第13架ATR航機引進後，將適時評估高雄-馬祖航線增至每週2班。

此外，為紓解旅客春節返鄉團圓搭機需求，華信航空配合民航局春節管制航線疏運計劃，完成2026年春節期間航班編排，並依時程已開放兩波離島加班機供民眾訂位購票。

今年2月13到23日疏運期間，包含正、加班機共規劃營運1,234架次，其中澎湖、金門離島等約佔94%，本島花蓮、台東約佔6%，提供國人超過7萬7千座位數協助旅客返鄉過年。

