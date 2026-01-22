為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市迎馬年掛春聯 名家春聯掛軸大放送

    2026/01/22 16:21 記者洪美秀／新竹報導
    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    馬年農曆春節即將到來，新竹市稅務局今天（22日）舉辦「2026馬上幸福送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙土、張美卿、顧瑞鈴等12位書法名家現場揮毫，除免費贈送市民春聯，也公開抽出20名幸運民眾，贈送名家春聯掛軸1幅，讓現場充滿濃濃年味。

    稅務局舉辦名師揮毫送春聯活動邁入第22年，是市民每年最期待的送春聯活動之一，今年稅務局邀請12位書法名家以蒼勁有力的筆法書寫春聯，為市民送上新春祝福，民眾也可將想要的新年心願或祝賀詞句，請書法家揮毫寫成專屬春聯或紅包袋，共同迎接幸福馬年。另民眾領取春聯之餘也能獲得實用的稅務資訊，包括提供稅籍異動即時通、房屋稅2.0等諮詢服務，也有捐發票換好禮活動；都吸引很多市民前往，希望拿春聯過好年。

    不少來索取春聯的市民也提到，手寫春聯在現今網路發達時代已愈來愈少見，每年都很期待與關注手寫春聯的活動，今年是馬年，像是「金馬報喜」或「馬到成功」等，都是很應景的春聯，且能增添家中年味，幸福過好年。

    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播