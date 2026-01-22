九九峰氦氣球樂園預定2/11試營運 前3天草屯鎮民、南投縣民試乘

九九峰遊憩園區的氦氣球已在安裝，氦氣球可升空150公尺。（AI合成，南投縣政府提供）

南投縣政府在草屯鎮平林里九九峰打造九九峰遊憩園區，設全台首座氦氣球，正在運轉檢測，若天氣條件許可，研擬1月28日升空測試，預定2月11日開始試營運，前3天將優先開放草屯鎮民和南投縣民預約試乘。

南投縣政府以3年的時間規畫興建，採用低衝擊、友善環境工法，結合九九峰地區山勢與自然景觀，依地形條件規畫生活區、試膽區、體驗區及探索區等多元分區設計，2022年10月動工，目前硬體設施完成，廠商開始進駐展開內部裝潢。

縣府說，全國首座氦氣球向法國採購引進的最新型Aero30NG超輕型球體已經運抵園區，目前正在安裝，安裝完成即試運轉檢測，屆時天氣條件許可下，1月28日升空測試。

縣府說，氦氣球樂園預定2月11日開始試營運，試營運期間以鋼索控制氦氣球升降繫留，氣球會上升到150公尺的高空賞景，最多一次可搭30人，其中，11到14日優先開放草屯鎮民和南投縣民預約試乘。試乘預約辦法2月初公布，屆時才開放預約。

氦氣球升降基地。（南投縣政府提供）

