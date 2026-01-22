為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市公園周邊路口增設行人專用號誌 小綠人+倒數計時更安全

    2026/01/22 16:27 記者蘇金鳳／台中報導
    交通局在新安兒童公園周邊增設行人號誌。（市府提供）

    公園附近馬路是行人常穿越路口，中市府交通局今年優先選定人行穿越需求高地點設「小綠人」行人專用號誌，近日在太平區立文公園、長億公園等行人通行量較大之公園周圍路口，完成增設「小綠人」行人倒數計時顯示器，提醒行人注意目前路口綠燈秒數資訊，判斷是否能在通行秒數內穿越路口，讓行人穿越更安全。

    公園是長輩與孩童經常往來的公共休憩空間，交通局於公園綠地周邊規劃建置被稱為「小綠人」的行人號誌及倒數計時顯示器，使行人能看到小綠人顯示的通行秒數，更易掌握穿越路口的剩餘綠燈時間，有效提升民眾步行安全並降低潛在危險。

    交通局長葉昭甫表示，台中市人口總數近287萬人，市府持續結合交通熱點分析，優先選定人行穿越需求高等地點持續設行人專用號誌，近期也於立文公園、長億公園、新安兒童公園、德興公園等周邊路口增設行人號誌，並同步檢討路口時制計畫秒數配置。

    交通局表示，市府持續檢視路口號誌設置，設置行人號誌時，也會併同檢討路口號誌秒數，並搭配行人早開時相或行人專用時相開設，讓行人綠燈先亮起，增加行人在行人穿越線上能見度，減少人車交織衝突的風險，營造更安全的通行環境。

