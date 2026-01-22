為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台灣網友抱怨年終1個月！韓國人驚呆喊「巨大文化衝擊」

    2026/01/22 17:26 即時新聞／綜合報導
    每到農曆春節前，年終獎金就成為網路熱議話題。（路透）

    每到農曆春節前，年終獎金就會成為熱議話題。韓國網紅「秀鎬」近日在網路發文表示，聽到台灣朋友抱怨年終，讓他感受到巨大的文化衝擊。他解釋，在韓國幾乎沒有公司會發年終獎金，「一般人通常只會領到一個午餐肉禮盒」。

    秀鎬昨日在Threads上發文表示，聽到台灣朋友抱怨年終僅有一個月，還以為對方在開玩笑，因為在韓國，除了三星這種大公司可能會有之外，一般都沒有年終獎金，「一般人通常只會領到一個午餐肉禮盒，就回家過年了。」

    他表示，當發現台灣老闆都會發錢後，真的感受到巨大的文化衝擊，他也好奇問網友：「真的會拿到好幾個月的獎金嗎？」

    貼文一出引發熱議，網友紛紛留言：「一般都會有」、「公司送我午餐肉，就會是最後一次看到我了」、「海運疫情期間發過40幾個月」、「但是我們薪水比你們低很多啊」、「在台灣沒有年終的公司沒有人會想待。」；也有網友指出：「這是一種降低員工流動率把人綁住的方式，降低月薪移去年終獎金」、「那是因為台灣採用噁心的低月薪制度」、「然後所得稅照樣計入年終的所得，呵。」

    不過也有網友表示：「我是韓國人， 我以前在韓國上班的公司不是大公司，但每年也有年終獎金，至少會給一兩個月的薪水」、「我們韓國公司有年終耶，而且我們只是一般鄉下廣告公司哩，前幾年都是2個月薪水加沙拉油禮盒跟火腿套組。」

