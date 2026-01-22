斗六膨鼠公園3大工程加持 拚成中南部最大親子樂園

斗六市膨鼠森林公園啟用3年多，去年有246萬人次造訪，被家長譽為最適合帶孩子放電的公園。（記者黃淑莉攝）

斗六市膨鼠森林公園2022年底啟用至今成為雲林親子休憩知名景點，斗六市長林聖爵透露說，膨鼠公園周邊還有3件工程進行中，完工後遊憩設施更多元、完善，且面積從7公頃擴大為11公頃，將成為中南部最新穎的親子遊憩樂園，可帶動斗六觀光、商業發展。

斗六膨鼠森林公園原為斗六運動公園、環保公園，經市公所改造增設多項有趣又有挑戰性的遊具，包括攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場、戲水區、橡果溜滑梯，園區還有一大片草坪，啟用後吸引許多民眾造訪，被家長譽為最適合帶孩子放電的樂園。

根據公所人流統計，去年1至12月吸引246萬人次造訪，不只週末假日人多，平日傍晚也有不少人，每月人流狀況，假日約占3成多、平日占6成多。劍湖山世界去年入園人次約百萬人。

林聖爵表示，目前膨鼠森林公園有7.8公頃，周邊還有3件工程在進行中，有停車場、親水公園、體適能館，停車場預計春節前啟用，可增加80多席汽車停車格，親水公園由縣府交通工務局負責現在施工中，裡面也有大草皮、主題戲水區等，預計3月前會完工，縣府今年兒童節活動將在此地辦理。

最後一塊併圖是體適能館，林聖爵說，公所已完成先期規劃，共3層樓，1樓為輕食、咖啡等餐廳，2樓為0至3歲、3至6歲及6至12歲，各個年齡層適合的體適能專區；3樓為AI智慧科技互動遊戲區，總經費需8億多元，將積極爭取中央補助，期盼能在年底動土。

林聖爵強調，膨鼠森林公園這3塊拼圖全數拼上後，公園面積將擴大至11多公頃，遊具設施豐富，絕對可以成為中南部最大公園，吸引更多縣內、縣外民眾慕名而來。

