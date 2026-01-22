為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南六甲落羽松季月底登場 1/25免費拔蘿蔔

    2026/01/22 16:12 記者楊金城／台南報導
    鄰近六甲落羽松景觀的蘿蔔田，今年生長較小株。（記者楊金城攝）

    鄰近六甲落羽松景觀的蘿蔔田，今年生長較小株。（記者楊金城攝）

    1月25日來觀賞台南六甲落羽松，順便免費拔蘿蔔！六甲落羽松林已披上綠黃紅漸層的色彩，六甲赤山堡關懷發展協會25日將在六甲落羽松景觀區林鳳營牧場東側的蘿蔔田舉辦「拔蘿蔔．暖人心」公益活動，開放5分地的蘿蔔田免費採摘，同時舉辦5公里的落羽松健行。而六甲落羽松季將在1月31日開幕。

    赤山堡關懷發展協會理事長蔡明賢表示，牧場提供農地栽種蘿蔔，25日拔蘿蔔活動將開放親子共耕、田間採收、拔蘿蔔體驗，並設立公益市集，協會關懷在地弱勢家庭與長者，也邀請他們一起來參與。

    拔蘿蔔活動在25日上午8點先舉辦落羽松健走活動，也為民眾宣導長照3.0、國民年金的推動、交通安全，另安排表演、導覽解說落羽松、日治時期菁埔埤百年抽水站，菁埔埤百年抽水站見證早年埤塘農田水利灌溉史，難得開放。

    拔蘿蔔活動已有200人報名，當天現場也開放民眾報名，免費參加。

    觀賞六甲落羽松，順道採蘿蔔。（記者楊金城攝）

    觀賞六甲落羽松，順道採蘿蔔。（記者楊金城攝）

    六甲赤山堡關懷發展協會25日將在六甲落羽松景觀區旁舉辦拔蘿蔔活動，開放5分地的蘿蔔免費採摘。（記者楊金城攝）

    六甲赤山堡關懷發展協會25日將在六甲落羽松景觀區旁舉辦拔蘿蔔活動，開放5分地的蘿蔔免費採摘。（記者楊金城攝）

