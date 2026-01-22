為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖漁民直擊!土魠捕撈旺季中國漁船大舉越界

    2026/01/22 16:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖漁民直擊，中國漁船集體越界捕撈。（民眾提供）

    澎湖漁民直擊，中國漁船集體越界捕撈。（民眾提供）

    氣溫直直落，伴隨強烈東北季風來襲，也是澎湖「白金」土魠捕撈旺季，澎湖漁船紛紛出海捕撈，希望一圓「一攫千金」的美夢，卻在今（22日）下午行經東吉南6海浬海域，發現6艘中國漁船集體越界捕撈，海巡署接獲通報，已緊急派艦前往現場執法。

    根據了解，澎湖漁民今天下午經過東吉南6海浬海域（北緯23度05分、東經119度41分），發現6艘中國漁船集結越界捕撈，由於該海域連接南方四島國家公園，為澎湖漁民傳統捕撈土魠漁場，中國漁船卻大舉南下，直接越過海峽中線，公然進入我國領海主權「掠奪」海洋資源，讓漁民相當氣憤。

    海巡署因應澎湖「白金」土魠捕撈旺季，維護我國漁民主權，早已在七美西南海域超前部署苗栗艦巡弋，但中國漁船刻意避開苗栗艦範圍，直接繞過南下至東吉南海域作業，苗栗艦接獲通報後立即趕往現場，澎湖海巡隊10087艦也由馬公出發前往共同執法，捍衛台灣領海主權及我國漁民權益。

    其實中國漁船近年來屢傳越界，甚至直接進入南方四島國家公園海域，在陸地以肉眼就能看到，但都以「避風」為掩護，以往我國海巡單位只要不下網，都基於人道立場驅離至24海浬領海外，此次被澎湖漁船目擊拖網作業，漁民希望海巡署硬起來，直接帶案回馬公隊部，等待裁罰繳交罰金，才能遏阻中國漁船持續越界捕撈歪風。

    中國漁船越界至東吉南海域，進入我國內海。（民眾提供）

    中國漁船越界至東吉南海域，進入我國內海。（民眾提供）

