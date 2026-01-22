為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「全台首學」台南孔廟調整票價、收費起始點 1/30起全票70元

    2026/01/22 16:11 記者劉婉君／台南報導
    「全台首學」台南孔廟1月30日起調整票價及收費起始點，全票從40元調漲為70元。（圖由文化局提供）

    「全台首學」台南孔廟1月30日起調整票價及收費起始點，全票從40元調漲為70元。（圖由文化局提供）

    「全台首學」台南孔廟全票40元已多年未調整，台南市孔廟文化基金會今（22）日宣布，30日起將進行售票處遷移及調整園區收費票價，全票將調漲至每人70元。

    孔廟文化基金會表示，此次調整並非單一營運考量，而是一項回應古蹟守護責任、文化經營轉型與城市永續治理的必要行動。

    基金會指出，台南孔廟為國定古蹟，長期以來採取「自負盈虧」的營運模式，並無政府固定預算補助，日常維護、古物修復與春秋2祭等大型文化推廣工作，全靠門票與自籌收入支應。目前40元的票價已多年未調整，面對近年物價上漲、修復工法專業化，以及文化內容充實的實際需求，已難以支撐古蹟長期且延續的照護。

    基金會強調，此次調整為70元，比照台南市其他主要古蹟，如赤崁樓等，主要是希望在不依賴固定公部門補助的前提下，建立更穩定健全的財務結構。調整所增加的收入，將全數投入古蹟維修與環境照護、展覽解說設備、數位導覽升級、文化內容充實、教育活動推廣、孔廟文創商品開發、園區友善空間與導覽系統優化等8大面向。

    另外，收費起點也將調整，過往進入「大成殿」後才收費，30日起將調整至「全台首學」東大成坊入口開始收費。

    至於台南市民仍維持免費入場資格，包括台南市民、未滿6歲兒童、台南市各校學生、70歲以上本國長者、持身心障礙手冊以及持志工有效榮譽證者，憑相關證件免費。

    售票亭亦將同步遷移至更符合動線與服務需求的位置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播