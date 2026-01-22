為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園新屋高中行健館游泳池 新增敬老免費、新屋區居民優惠

    2026/01/22 15:56 記者周敏鴻／桃園報導
    新屋高中行健館游泳池開放一般民眾使用。（資料照，記者周敏鴻攝）

    新屋高中行健館游泳池開放一般民眾使用。（資料照，記者周敏鴻攝）

    桃園市新屋高中行健館游泳池開放使用受到居民歡迎，學校因此再度調整方案，以「敬老、幼童、全時開放、優惠計價」原則，即起新增敬老免費，以及新屋區居民、學生、幼童、身心障礙者與陪同1人、市內高中小學教師可享優待票等方案。

    新屋高中行健館內的游泳池、羽球場、籃球場已開放一般民眾使用，其中游泳池部分，開放時間調整為平日與寒暑假週一到週五的上午5點半到晚間8點、例假日與國定假日（含寒暑假）的上午8點到下午5點，收費為全票100元、優待票50元、敬老免費。

    羽球場部分，開放時間為平日的週一到週五晚間6點到晚間8點、寒暑假的週一到週五上午8點到晚間8點、例假日與國定假日（含寒暑假）的上午8點到下午5點，1面球場每小時收費300元、新屋區居民8折；籃球場部分，開放時間與羽球場相同，1場球場每小時收費1000元，新屋區居民8折。

    學校指出，針對館內須改善與優化設備包括SPA池迴水系統、熱泵、節能、燈光、門禁系統等，已提出計畫向桃園市政府申請經費；民進黨桃園市議員陳睿生表示，針對館內設備修復部分，他已要求市府教育局依照學校提供修繕清單，排定期程，逐步完成設備修復。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播