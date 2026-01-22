桃園新屋高中行健館游泳池 新增敬老免費、新屋區居民優惠

新屋高中行健館游泳池開放一般民眾使用。（資料照，記者周敏鴻攝）

桃園市新屋高中行健館游泳池開放使用受到居民歡迎，學校因此再度調整方案，以「敬老、幼童、全時開放、優惠計價」原則，即起新增敬老免費，以及新屋區居民、學生、幼童、身心障礙者與陪同1人、市內高中小學教師可享優待票等方案。

新屋高中行健館內的游泳池、羽球場、籃球場已開放一般民眾使用，其中游泳池部分，開放時間調整為平日與寒暑假週一到週五的上午5點半到晚間8點、例假日與國定假日（含寒暑假）的上午8點到下午5點，收費為全票100元、優待票50元、敬老免費。

羽球場部分，開放時間為平日的週一到週五晚間6點到晚間8點、寒暑假的週一到週五上午8點到晚間8點、例假日與國定假日（含寒暑假）的上午8點到下午5點，1面球場每小時收費300元、新屋區居民8折；籃球場部分，開放時間與羽球場相同，1場球場每小時收費1000元，新屋區居民8折。

學校指出，針對館內須改善與優化設備包括SPA池迴水系統、熱泵、節能、燈光、門禁系統等，已提出計畫向桃園市政府申請經費；民進黨桃園市議員陳睿生表示，針對館內設備修復部分，他已要求市府教育局依照學校提供修繕清單，排定期程，逐步完成設備修復。

