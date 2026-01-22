斥資57億元！嘉市北棟大樓動土 2030年底啟用

嘉義市政府北棟大樓模擬圖。（圖由嘉義市政府提供）

歷經近20年規劃，嘉義市政府辦理「市民中心北棟大樓新建統包工程」，今天進行動土儀式，此案統包工程發包經費約54億餘元，計畫總經費約57億餘元，由內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元，市府自籌近32億元，中央與地方攜手共同協力完成北棟大樓興建，預計於2030年底完工啟用。

動土典禮由嘉義市長黃敏惠主持，內政部長劉世芳與立委王美惠、林倩綺、市議長陳姿妏及多位議員、里長等出席；黃敏惠說，北棟大樓基地自規劃以來，歷經物價波動、預算調整、原設計團隊變更、新冠疫情、國際局勢影響導致建材成本飆升，以及營造業缺工缺料等多重挑戰，多次招標流標等困難，市府團隊導入統包制度、同步設計及施工、簡化行政流程，並成功爭取中央部會補助及市議會全力支持，方使工程順利啟動。

黃敏惠說，市府爭取交通部補助建設地下停車場，規劃為地下2層、地上13層的多功能現代化辦公大樓，並考量極端氣候可能帶來的挑戰，在建築中導入永續綠能等理念。

劉世芳感謝黃敏惠努力推動、用心規劃，讓北棟大樓能順利動土，北棟大樓設計結合歷史並展望未來，融入節能綠建築等概念，相信未待北棟大樓建成，一定能讓一流的市民感受到一流的市政建設品質，見證嘉義市蛻變、起飛。

考量城市發展需求，北棟大樓地下停車場規劃625席汽車位及517席機車位，並可與南棟地下停車場無縫連結，總計可達886席汽車位及逾1100席機車位，較原來的臨時停車場大幅增加364席汽車位及超過317席機車位，且室內的停車空間可讓未來民眾洽公不再受日曬雨淋之苦，徹底解決市政園區及周邊停車需求。

市民中心北棟大樓以「打開諸羅之門 走進市民之森」為設計主軸，融合嘉義舊城門的歷史記憶、木都風采、遙望玉山與市民休憩綠意，透過木構造元素呈現在地人文溫度與永續美學；地上1至4樓採多目標開放使用，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的桃城廣場，提供洽公、餐飲、購物及休閒等多樣機能。

5至13樓集中市府15個處室聯合辦公，連同南棟進駐的環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所，以及鄰近財稅局、警察局等，形成完整具高效率的市政園區，市民辦理各項業務將可就近一次完成，大幅提升行政效率與服務品質。

北棟大樓工程由台灣世曦工程顧問股份有限公司擔任專案管理與監造，統包團隊由永青營造工程股份有限公司領銜，結合佰鴻機電、誼昌空調，以及知名劉培森建築師事務所等團隊共同承攬。

嘉義市政府北棟大樓模擬圖。（圖由嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（右5）等為北棟大樓動土。（記者林宜樟攝）

