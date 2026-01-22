桃園規劃設858槍充電樁 預估6月底前全面啟用

桃園市各公有停車，已經陸續裝置充電樁，供電動車輛停車充電。（記者謝武雄攝）

因應電動車日益普及的充電需求，桃園市政府交通局向中央申請2.9億元規劃全市154處公有停車場建置充電樁858槍，原規劃去年2月底完工啟用，但卡在台電無法供電，截至去年底僅完成95場、461樁；對此，交通局長張新福表示，充電樁均已建置完成，卡在台電工班施作量能侷限而未能通電，預估要到6月底才能全數通電營運。

張新福說，由於中央的預算是分給各縣市，但大家裝好以後還是要回歸台電供電，同一時間要求台電供電，造成工班施工能量不足，各縣市充電樁設置都碰到類似問題，都在等台電。

請繼續往下閱讀...

停車管理科長曾啟倫表示，建置858槍充電樁，其中180瓩以上快充86槍、50瓩以上快充236槍、7瓩以上慢充536槍；目前公有停車場提供7瓩至200瓩的輸出功率，其中，慢充有Type1和Type2接頭，快充則有CCS1及CCS2接頭可供選擇，搭載智慧監控與多重安全防護系統。

但考量後續維修問題，市府發包給台達電、華城電能科技負責建置與維管的充電樁完成後，收費是慢充1度電不超過9元，快充1度不超過12元，支援信用卡、悠遊卡、桃園市民卡與多種行動支付，另雖然快充充電時間短，周轉率較高，但停車場受限於電力契約容量，很多老舊場站只能設置慢充，未來新設停車場會考量提高契約容量，容納較多的快充；此外，其他單位陸續建置並在使用中的充電樁共91樁，連同現有461樁，桃園市目前可提供使用充電樁數量已經達到552樁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法