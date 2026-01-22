送貨員擄走愛貓 飼主求助客服竟被問「值多少錢」氣炸

英國一名飼主透過監視器驚見，送貨員在遞送包裹時，竟強行抱走他家門口的愛貓，示意圖，非當事照。（情境照）

物流司機竟變擄貓大盜！英國西約克郡一名飼主透過監視器驚見，亞馬遜（Amazon）送貨員在遞送包裹時，竟強行抱走他家門口的愛貓。由於失蹤的愛貓患有心臟疾病，必須定時服藥，飼主緊急向業者求助，不料客服竟冷血反問「貓值多少錢」，讓飼主痛批「噁心」。

綜合外媒報導，53歲的飼主克勞瑟（Carl Crowther）原定於19日下午簽收包裹，但因工作關係提早外出，沒想到隔天查閱監視器時，竟目睹愛貓「諾拉」（Nora）遭擄走的過程。影片顯示，送貨員抵達後，因屋內無人回應，本在尋找合適位置放置包裹，卻在看見諾拉後心起歹念，竟直接抱起諾拉走向車子，隨即驅車離去。

請繼續往下閱讀...

克勞瑟憂心地表示，諾拉不曾遠行過，更重要的是，牠患有心臟病並伴隨心臟雜音（Heart murmur），必須定時服用藥物緩解症狀。事發後，克勞瑟第一時間向亞馬遜客服反映，對方卻反問「這隻貓值多少錢」？他怒控「他們的反應非常噁心，寵物是我的家人，怎麼能用金錢來衡量」？

針對這起擄貓事件，西約克郡警方已接獲報案，目前將此案列為「竊盜罪」受理，相關偵辦程序正在進行中。面對輿論壓力，亞馬遜發言人也發表聲明，強調公司內部正針對此案進行調查，並已主動聯繫警方提供必要協助。克勞瑟一家目前仍透過各種管道尋求目擊者，只盼這名惡質送貨員能盡快送還愛貓，讓諾拉能平安回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法