為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    送貨員擄走愛貓 飼主求助客服竟被問「值多少錢」氣炸

    2026/01/22 17:12 即時新聞／綜合報導
    英國一名飼主透過監視器驚見，送貨員在遞送包裹時，竟強行抱走他家門口的愛貓，示意圖，非當事照。（情境照）

    英國一名飼主透過監視器驚見，送貨員在遞送包裹時，竟強行抱走他家門口的愛貓，示意圖，非當事照。（情境照）

    物流司機竟變擄貓大盜！英國西約克郡一名飼主透過監視器驚見，亞馬遜（Amazon）送貨員在遞送包裹時，竟強行抱走他家門口的愛貓。由於失蹤的愛貓患有心臟疾病，必須定時服藥，飼主緊急向業者求助，不料客服竟冷血反問「貓值多少錢」，讓飼主痛批「噁心」。

    綜合外媒報導，53歲的飼主克勞瑟（Carl Crowther）原定於19日下午簽收包裹，但因工作關係提早外出，沒想到隔天查閱監視器時，竟目睹愛貓「諾拉」（Nora）遭擄走的過程。影片顯示，送貨員抵達後，因屋內無人回應，本在尋找合適位置放置包裹，卻在看見諾拉後心起歹念，竟直接抱起諾拉走向車子，隨即驅車離去。

    克勞瑟憂心地表示，諾拉不曾遠行過，更重要的是，牠患有心臟病並伴隨心臟雜音（Heart murmur），必須定時服用藥物緩解症狀。事發後，克勞瑟第一時間向亞馬遜客服反映，對方卻反問「這隻貓值多少錢」？他怒控「他們的反應非常噁心，寵物是我的家人，怎麼能用金錢來衡量」？

    針對這起擄貓事件，西約克郡警方已接獲報案，目前將此案列為「竊盜罪」受理，相關偵辦程序正在進行中。面對輿論壓力，亞馬遜發言人也發表聲明，強調公司內部正針對此案進行調查，並已主動聯繫警方提供必要協助。克勞瑟一家目前仍透過各種管道尋求目擊者，只盼這名惡質送貨員能盡快送還愛貓，讓諾拉能平安回家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播