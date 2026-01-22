環境部鼓勵綠色採購 今年擴大納入搭乘大眾運具

為鼓勵民間企業投入淨零轉型，環境部今表示，將綠色採購目標設定年增10％，同時今年也新增擴大範疇，納入搭乘大眾運具、循環署公告的循環產品或服務、以及碳足跡標籤項目。只要申報綠色採購金額達新台幣5000萬元的單位，就會核發電子獎狀。（圖由環境部提供）

為鼓勵民間企業投入淨零轉型，環境部今表示，將綠色採購目標設定年增10％，同時今年也新增擴大範疇，納入搭乘大眾運具、循環署公告的循環產品或服務、以及碳足跡標籤項目。只要申報綠色採購金額達新台幣5000萬元的單位，將核發電子獎狀，並於「環境部淨零綠生活資訊平台」公開名單。

環境部昨（21日）召開「115年民間企業及團體綠色採購表揚原則」研商會，正式宣布未來表揚機制將更具普惠性與激勵效果。只要申報綠色採購金額達新台幣5000萬元的單位，就會核發電子獎狀，並於「環境部淨零綠生活資訊平台」公開名單；各組別採購金額排序前10名的績優企業，更將受邀於典禮接受公開表揚。

環境部表示，綠色採購是台灣推動淨零轉型的基石，2024年民間綠色採購金額已達743億元，2025年更有望挑戰800億元大關。為落實2050淨零排放願景，環境部也設定「民間綠色採購金額每年成長10%」的長遠目標，期許透過企業的購買力帶動供應鏈低碳轉型。

環境部指出，今年綠色採購擴大認列範疇與租賃模式，包括：納入搭乘大眾運具、循環署公告的循環產品或服務、以及碳足跡標籤項目，並積極推動「以租賃代替購買」，從源頭落實減廢。

環境部續指，綠色採購已成為企業競爭力的指標，台灣證券交易所於2025年10月底公告的「115年ESG評鑑」中，已正式將「獲頒環境部綠色採購績優單位」列為額外加分項目。此外，環境部公司治理中心網站上架「綠色採購揭露指引」，協助企業於編製永續報告書（ESG Report）時，能精準揭露綠色績效。

環境部表示，考量國內產業多元性，今年表揚原則將延續分組評比模式，產業分組區分為製造業、非製造業及其他組別；以及以規模分組，以資本額1億元為界，區分大型與中小型企業，確保中小企業的努力也能被看見，讓大家都有獲獎機會。

