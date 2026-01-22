為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭國小藝術家駐校 師生百人揮毫迎新春

    2026/01/22 15:21 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭國小學子揮毫寫春聯。（宜蘭國小提供）

    宜蘭國小今天舉行藝術家駐校暨書法特色學校成果展，師生百人聯手揮毫迎新春，並邀請書法家及裁縫師指導，一筆一畫展現童心在春聯上，還透過簡易車縫技巧，特製專屬新春書籤卡，讓學子體驗傳統美學。

    宜蘭國小深耕藝術與書法特色課程，農曆年前規劃幼兒園及國小1至6年級學生，參與寫春聯活動，感受濃厚新春氣氛與藝術活力，代理縣長林茂盛、議長張勝德、市長陳美玲及民進黨宜蘭縣長參選人林國漳等人均出席，和師生一起提筆寫下新春賀詞。

    6年級黃姓學生分享，從握筆、運筆開始，逐步學習毛筆書寫技巧，除體驗書寫樂趣，更能體會書法線條中所蘊含的美感，這次寫下對新年的祝福與期盼，期望馬年能有一個美好的開始。

    校長楊顯欽說，期盼透過書法與藝術教育，培養學生專注、美感素養與文化認同，帶領學生從觀察、體驗到創作，從體驗中學習，在創作中建立自信，建立與藝術之間的深度連結，此次成果展正是藝術家、教師與學生共同合作的結晶，展現跨領域課程整合的豐碩成果。

    林茂盛說，「藝術家駐校計畫」不只是將藝術帶進校園，更重要的是讓藝術成為孩子生活的一部分，而書法教育所承載的文化精神，能在靜心寫字中陶冶性情，有其獨特的文化價值與藝術生命力。

    宜蘭國小今天舉行藝術家駐校暨書法特色學校成果展，師生百人聯手揮毫迎新春。（宜蘭國小提供）

    宜蘭國小深耕藝術與書法特色課程，農曆年前規劃幼兒園及國小1至6年級學生參與寫春聯活動。（宜蘭國小提供）

    裁縫師指導宜蘭國小學生製作新春書籤卡。（宜蘭國小提供）

