全台逾4600兒少須安置 家扶號召寄養家庭「讓愛住進來」

家扶基金會邀請大眾一起加入寄養家庭行列，「打開家門，讓愛住進來」，陪伴孩子走過生命的重要階段。（家扶提供）

當兒少面臨棄養、急難、受害等悲慘境遇，須離開原生家庭接受安置，衛福部統計，全台需安置兒少超過4600名，協助安置兒少的家扶基金會找來演員劉冠廷擔任代言人，邀請大眾一起加入寄養家庭行列，「打開家門，讓愛住進來」，陪伴孩子走過生命的重要階段。

家扶表示，全台安置兒少逾4600人，其中僅3成5透過寄養家庭接受照顧，機構安置占比仍超過4成，寄養服務長期供不應求，亟需更多家庭加入；進一步發現，逾4成5寄養家庭的服務年資已超過10年，而近4年調查，逾3成寄養家庭加入服務的動機，是希望讓寄養兒少可與自己孩子互動作伴，讓寄養不僅照顧孩子，更是帶來彼此滋養，及共同成長的生命經驗。

請繼續往下閱讀...

投入寄養服務第18年的陳瑞成與陳姿秀夫妻，當年在不到30歲時，因大女兒的一句話：「爸爸媽媽，你們來當寄養家庭，幫忙照顧需要幫忙的小朋友，也可以有更多時間在家裡陪我們。」一家人開始討論，也決定把原本給自己孩子的愛，分享給更多需要照顧的孩子。

但因為寄養童多數經歷創傷，缺乏安全感，陳姿秀每天睡前固定與寄養童談心，耐心回應孩子一句句反覆確認的提問：「你愛我嗎？」這些讓人心疼的話，也讓陳家更加堅定，要用陪伴與行動，慢慢接住寄養孩子的不安。

首度代言家扶寄養家庭招募的劉冠廷也盼在大家心中埋下助人種子，他認為，寄養家庭對寄養兒少來說，如燈塔陪伴孩子度過黑暗時刻，寄養家庭也過程中付出很多心力，相信都會成為養分，對往後的人生有不一樣的成長！

家扶執行長周大堯表示，歡迎各種型態的家庭加入寄養家庭行列，不論人數多寡、有無子女，只要有意願都歡迎，期待今年能新增800戶，年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有適當空間的家庭都可申請，可洽招募專線0800-07-8585或網站。

寄養家庭之一的寶惠媽媽會為每名寄養童慶生，希望讓孩子留下快樂的回憶。（家扶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法