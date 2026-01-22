為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林口國中啟用光電風雨球場 林口教育基金會捐贈籃球設施器材

    2026/01/22 15:12 記者翁聿煌／新北報導
    林口國中師生開心迎接新的風雨多功能操場啟用。（記者翁聿煌攝）

    林口國中師生開心迎接新的風雨多功能操場啟用。（記者翁聿煌攝）

    新北市林口國中透過立委及議員向國有財產署爭取借用校地旁的國有地，並與光電廠商合作，興建屋頂架設光電板的風雨多功能球場，22日舉辦啟用典禮，林口國中校長劉銘恩說，林口國中師生人數眾多，以往遇到雨天，沒有室內活動空間可上體育課，如今新增多功能的晴雨設施，將可解決過去的困擾。

    議員蔡淑君表示，林口台地雲霧繚繞，霧雨常讓學子們戶外活動受限，林口國中爭取校門口旁96-2地號國有土地，興建風雨球場近50年未果，她會同議員陳偉杰向立委林德福反映，經與國有財產署溝通，獲得同意無償借給學校使用。

    校方透過與光電廠商合作，由廠商免費為學校興建風雨操場，條件是將屋頂提供給廠商架設光電板，並回饋校方一定比例的電力，讓師生多一處可以在雨天活動的空間，可以作為籃球、排球和躲避球的多功能場地。

    林口教育基金會得知學校好不容易爭取到風雨操場，但原本的兩座籃球柱、籃球架都已老舊、鏽蝕，影響學生使用安全，基金會董事長蔡朝發與家長會、校友會共同資助6座新的籃球架，讓學生使用，蔡朝發表示，未來基金會將持續協助林口地區各校的助學、資優、急難救助獎學金所需，營造良好教育環境，為國樹人。

    林口國中師生開心迎接新的風雨多功能操場啟用。（記者翁聿煌攝）

    林口國中師生開心迎接新的風雨多功能操場啟用。（記者翁聿煌攝）

