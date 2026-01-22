台南北門保安宮寫春聯迎新春 祖孫同樂揮毫

北門樂齡學員宮美秀（右二）和孫女洪伊岑（右一）一起寫春聯回饋鄉親。（記者楊金城攝）

迎接馬年，台南市北門區蚵寮保安宮今天（22日）舉辦「歲末春聯揮毫迎春」贈春聯活動，由蚵寮國小校長王建堯和書法老師王美淇帶領樂齡學習中心學員和學生共計25位，祖孫輩同樂揮毫，充滿歡樂。

蚵寮國小、北門區公所和蚵寮保安宮首次舉辦揮毫送春聯活動，王建堯說，不僅是為了迎接即將到來的農曆新年，更是1場寫春聯的跨世代文化傳承，呈現「兒少銀髮共學」溫韾畫面，且透過送春聯連結社區感情，並讓孩子學會分享與服務，是生命教育最生動的展現。

蚵寮國小四年級洪伊岑、二年級蕭賢音、三年級蔡品妍是去年蚵寮保安宮書法比賽前三名，3位學生和樂齡學員同台揮毫，還指導寫春聯，其中樂齡學員宮美秀和孫女洪伊岑一起寫春聯回饋鄉親，十分開心。宮美秀表示，這是學習寫書法以來，第一次公開寫春聯送給鄉親，很有成就感；洪伊岑的感覺是緊張加高興，稱讚阿媽寫字比她漂亮，未來要更加努力學習寫書法。

保安宮主委洪明農說，保安宮是地方的信仰中心與文化樞紐，看到鄉親們拿到喜愛的春聯有滿臉笑容，感到非常欣慰，希望將這份福氣、喜氣傳遞給每一位居民。

王美淇表示，王建堯首次在北門區樂齡學習中心開設書法班課程，引起熱烈學習反應，加上保安宮補助材料費，才有今天揮毫送春聯活動，藉由「金馬迎春」和「馬上福來」祝賀鄉親新年快樂。現場也設置「民眾自寫區」，指導鄉親體驗自己的春聯自己寫，氣氛歡樂。

北門保安宮前舉辦揮毫送春聯活動。（圖由蚵寮國小提供）

「民眾自寫區」指導鄉親體驗自己的春聯自己寫，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

