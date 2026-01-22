為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搶好彩頭！瑞穗泡溫泉喝鮮奶 2萬根蘿蔔2/7免費拔

    2026/01/22 14:59 記者花孟璟／花蓮報導
    瑞穗鄉吉蒸牧場後方的縱谷田野，種植1公頃的蘿蔔苗，下月7日開放免費採收，瑞穗鄉公所還舉辦拔蘿蔔比賽。（瑞穗鄉公所提供）

    瑞穗鄉吉蒸牧場後方的縱谷田野，種植1公頃的蘿蔔苗，下月7日開放免費採收，瑞穗鄉公所還舉辦拔蘿蔔比賽。（瑞穗鄉公所提供）

    時序已過大寒進入臘月，下月中就要迎接馬年新年，迎接遊客冬季泡湯，瑞穗鄉公所推出客庄豐收「好彩頭」免費拔，將在下月7日舉行，瑞穗鄉長吳萬德今到拔蘿蔔活動場地吉蒸牧場旁視察，只見翠綠的蘿蔔苗在陽光下迎風生長，生機盎然，歡迎遊客一起來鬥熱鬧。

    瑞穗鄉以溫泉、牧場鮮奶出名，1月寒流接連報到溫泉區泡湯受歡迎，緊接著本週六24日寒假開始，預估將有更多遊客到縱谷遊玩，瑞穗鄉公所將在下月7日舉辦客庄花海迎客系列活動，上午7點先在瑞穗鄉百年古剎青蓮寺舉辦健走及美食市集；緊接著上午9點半在知名觀光牧場吉蒸牧場後方舉行拔蘿蔔活動。

    鄉長吳萬德今到牧場的拔蘿蔔看場地，了解蘿蔔苗生長狀況，他說，蘿蔔田面積約1公頃，共種植超過2萬棵白蘿蔔，下月7日歡迎現場一起拔好彩頭，現場打卡按讚及分享就送限量美食體驗券、環保袋，可品嘗到客家傳統美食、在地鮮奶等農特產品、文創手工藝品等，共有20攤參加，品嘗在地媽媽以在地食材做的美食，讓遊客一次購足在地好物、認識食材來源及飲食文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播