搶好彩頭！瑞穗泡溫泉喝鮮奶 2萬根蘿蔔2/7免費拔

瑞穗鄉吉蒸牧場後方的縱谷田野，種植1公頃的蘿蔔苗，下月7日開放免費採收，瑞穗鄉公所還舉辦拔蘿蔔比賽。（瑞穗鄉公所提供）

時序已過大寒進入臘月，下月中就要迎接馬年新年，迎接遊客冬季泡湯，瑞穗鄉公所推出客庄豐收「好彩頭」免費拔，將在下月7日舉行，瑞穗鄉長吳萬德今到拔蘿蔔活動場地吉蒸牧場旁視察，只見翠綠的蘿蔔苗在陽光下迎風生長，生機盎然，歡迎遊客一起來鬥熱鬧。

瑞穗鄉以溫泉、牧場鮮奶出名，1月寒流接連報到溫泉區泡湯受歡迎，緊接著本週六24日寒假開始，預估將有更多遊客到縱谷遊玩，瑞穗鄉公所將在下月7日舉辦客庄花海迎客系列活動，上午7點先在瑞穗鄉百年古剎青蓮寺舉辦健走及美食市集；緊接著上午9點半在知名觀光牧場吉蒸牧場後方舉行拔蘿蔔活動。

鄉長吳萬德今到牧場的拔蘿蔔看場地，了解蘿蔔苗生長狀況，他說，蘿蔔田面積約1公頃，共種植超過2萬棵白蘿蔔，下月7日歡迎現場一起拔好彩頭，現場打卡按讚及分享就送限量美食體驗券、環保袋，可品嘗到客家傳統美食、在地鮮奶等農特產品、文創手工藝品等，共有20攤參加，品嘗在地媽媽以在地食材做的美食，讓遊客一次購足在地好物、認識食材來源及飲食文化。

