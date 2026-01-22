為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    寵物結紮認同提升 高市去年毛孩絕育手術補助創新高

    2026/01/22 14:55 記者蔡清華／高雄報導
    動保處辦理犬貓絕育活動。（圖由高市動保處提供）

    

    高雄市寵物結紮認同感逐年提升，去年全年3197隻貓犬申請絕育手術補助，今年度「市民犬貓絕育補助」即日起受理申請；首場「犬貓絕育三合一巡迴活動」將在2月8日於阿蓮區老人活動中心開跑。

    動保處統計，去年度合計補助8412隻犬貓辦理絕育手術，補助對象涵蓋民市、動物保護團體、愛心個體戶及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動。其中，「市民犬貓絕育補助」項目佔3197隻家犬貓，為歷年來此項目中最高隻數；偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」去年合計辦理34場、1694隻犬貓完成絕育手術，成果豐碩。

    農業局長姚志旺表示，近年來動物保護意識抬頭，寵物管理、動物保護相關法規的推動及宣導，由數據變化可見，飼主對於犬貓絕育的認同感提升，根據研究，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，嚴重可能致命，為了毛孩的健康最好都要結紮。

    現行動物保護法也明文規定，犬貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。

    今年度「高雄市市民犬貓絕育補助」限設籍高雄市且年滿18歲市民申請，每人申請上限2隻，於活動期間內攜帶犬貓至獸醫診療機構辦理絕育手術，即可向動保處提出申請。

    
    
