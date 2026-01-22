生力軍充滿熱情！逾2000名師資生 以教育服務連結世界

教育部結合師資培育大學，推動國際史懷哲計畫，包括前往尼泊爾高山服務，圖為輔仁大學師資生帶領尼泊爾學生學習在地生態。（圖由教育部提供）

生力軍充滿熱情！教育部結合師資培育的大學，帶領超過2000名師資生走出台灣，將教育熱情與專業能力帶到全球不同國家，明（23）日起一連3天，在台北市西門紅樓，舉辦「教育無界、情牽世界」國外教育見習及國際史懷哲計畫成果展。

教育部師藝司科長卓意屏說明，這次展覽彙集21校師培大學，共62件、橫跨2022至2024年度的精彩計畫，呈現師資生們如何走出台灣，將教育熱情與專業能力帶到全球不同國家，亦將多元呈現師資生於幼兒教育、STEAM、雙語教學及國際志工服務等面向的學習與實踐，不僅強化師資生的教學專業，並在跨文化情境中，培養師資生溝通協調及解決問題的全球公民素養。

請繼續往下閱讀...

卓意屏表示，「國際史懷哲計畫」強調教育服務與人文關懷，培養師資生回應全球教育需求的行動力，以國立台北藝術大學師資培育中心推動之「愛的語言：尼泊爾國際史懷哲藝術教育計畫」為例，師資生前往尼泊爾偏鄉，推動「愛的語言」藝術教育計畫，將偶戲、舞龍舞獅、竹竿舞等台灣特色文化藝術元素融入課程，不僅為資源相對匱乏的偏鄉學童帶來前所未有的藝術體驗，更透過跨文化的藝術交流，成功跨越語言隔閡，點燃孩子們學習的熱情與自信。

此外，「國外教育見習計畫」則聚焦於國際教育制度與教學現場之專業觀摩，協助師資生深化比較教育視野，國立台灣科技大學推動「德國路易斯巴爾職業學校教育見習計畫」，安排師資生前往德國職業學校進行見習，使師資生實地觀察德國職業教育的課堂教學模式、評量制度與職涯導向體系，並透過教學與文化工作坊，促進與當地師生之交流互動，計畫亦結合人工智慧AI科技於影片製作與教學活動中，引導學生實作體驗，提升其國際視野與專業反思能力，為未來我國教育體系注入國際多元經驗。

教育部結合師資培育大學，推動國際史懷哲計畫和國外教月見習實習，明起將舉辦成果分享會。（圖由教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法