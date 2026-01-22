淡海、安坑輕軌常客回饋金1/31前兌領 還有3.4萬多張卡沒領

新北大眾捷運公司推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」常客回饋計畫，不過去年度還有3萬4000多張票卡、總金額440萬多元的回饋金尚未領取。（新北捷運公司提供）

為回饋長期搭乘淡海及安坑輕軌的旅客，新北大眾捷運公司推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」常客回饋計畫，不過去年度還有3萬4000多張票卡、總金額440萬多元的回饋金尚未領取，其中有單張票卡累積回饋金高達2850元。新北捷指出，去年度回饋金兌換期限至今年1月31日截止，提醒乘客儘速到車站售票加值機操作領取，以免逾期歸零。

新北捷指出，回饋金計畫適用於一般票、學生票、社福票及兒童票，但前提是必須「使用票卡內儲值金扣款」才可累積；若使用「基北北桃1200定期票」或「社福點數」扣款則無法累積回饋金額；旅客持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）搭乘淡海及安坑輕軌，當月累積票價滿200元即可回饋50元，等同75折優惠。

請繼續往下閱讀...

新北捷表示，截至去年底，全系統兌換率僅約22.2%，顯示仍有許多民眾尚未領取，其中淡海輕軌約有2萬4千餘張票卡、安坑輕軌約有9700餘張票卡未兌領，未領取總金額441萬餘元。

至於如何兌領？新北捷說，民眾無須至櫃檯排隊，利用各車站內的「售票加值機」即可完成，只要將票卡放置於機台感應區，點選螢幕「6筆交易查詢」，確認「可回饋金額」，點選「現金回饋」按鈕，金額即自動加值至票卡電子錢包中。

新北捷補充，提醒常搭輕軌的民眾，進出站時務必確實刷卡以累積里程與金額，並請儘速檢查手邊的電子票證是否有回饋金尚未領取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法