為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市臨托無幼兒園加入試辦 林盈徹批市府忽視雙薪家長育兒需求

    2026/01/22 15:02 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市目前無幼兒園加入幼兒臨時托育服務試辦行列，市議員林盈徹籲市府重視家長育兒需求。（記者洪美秀攝）

    新竹市目前無幼兒園加入幼兒臨時托育服務試辦行列，市議員林盈徹籲市府重視家長育兒需求。（記者洪美秀攝）

    教育部國教署2024年起推動公共化幼兒園「臨時照顧服務」試辦計畫，且啟動線上預約系統，盼提供家長彈性、多元的臨時托育選擇。新竹市議員林盈徹今天指出，竹市未滿6歲的幼童約2萬人，幼兒照顧需求量大，但竹市居然沒有1家幼兒園有加入臨時照顧服務試辦計畫，等同家長若有臨托需求只能請假自己照顧，忽視家長育兒需求，市府只提高補助津貼，卻未提供全方位服務，只做最簡單最表面的津貼補助。市府對此尚無回應。

    林盈徹說，以高雄市為例，已有37間公立幼兒園或非營利幼兒園參與計畫，透過既有公共化幼兒園量能，回應家長臨時托育需求。他查詢線上預約網站發現，竹市幼兒人口眾多，卻未有任何幼兒園加入該項試辦計畫，與其他縣市相比，顯示出明顯落差。竹市到去年12月的人口統計資料，未滿6歲兒童約2萬人，市府在公共托育政策上，雖已規劃未來將公共托育據點由原本3處擴增到10處，也加碼生育津貼、育兒津貼等補助，但現行竹市在3個行政區僅各設1處定點臨時托育據點，在服務量能上，無法滿足家長實際需求。

    林盈徹說，他多次要求市府增加定點臨托服務，但市府目前僅在東區辦理夜間臨時托育服務，籲市府能擴大到香山區及北區，並推動線上預約機制、縮短預約期程，讓家長能更即時獲相關資源。尤其竹市雙薪家庭多，臨時托育服務需求大，如果孩子臨時有狀況或因工作需加班，常需臨時托育服務，如果家長都得請假自行照顧，也會增加家庭照顧壓力。籲市府多鼓勵各幼兒園或非營利幼兒園加入臨時托育服務的線上預約試辦行列，讓育兒政策不僅止於補助，而能回應家長日常所需。

    新竹市目前無幼兒園加入幼兒臨時托育服務試辦行列，市議員林盈徹籲市府重視家長育兒需求。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市目前無幼兒園加入幼兒臨時托育服務試辦行列，市議員林盈徹籲市府重視家長育兒需求。（記者洪美秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播