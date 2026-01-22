地瓜也能很時尚！水林「精品地瓜禮盒」爆紅 只送不賣

水林鄉公所特別設計「精品地瓜禮盒」，雖禮盒目前只送不賣，但也成功為當地農產注入去全新元素。（圖由水林鄉公所提供）

雲林縣水林鄉被稱為「地瓜的故鄉」，佔全台產量約20％，目前已進入盛產期，去年種植期與颱風季錯開，農民估計產量較去年增加3成，產地價約12元，親民又實惠正式吃地瓜最佳季節。為打造地方品牌，鄉公所更是推出「精品地瓜禮盒」。代理鄉長張東凱表示，盼讓樸實地瓜搖身一變成為精緻時尚伴手禮，但此禮盒「只送不賣」。

水林鄉由於土質為半砂土略帶鹼性，非常適合地瓜種植，因此鄉內地瓜種植面積上看1857公頃，年產量約5萬公噸，占全國2成，可說是每5顆地瓜就有1顆來自水林，更以台農57號蕃薯種植為主。每年11月至隔年4月為採收期。

瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益表示，水林地瓜通常在農曆7月過後種植，2024年種植期間，因受到颱風影響導致產量減少3成左右，去年種植期恰好與颱風季及豪雨季錯開，且風雨並未主要集中水林，也讓當地蕃薯生長環境更加穩定，此次產季預估會增加3成左右。

蘇嘉益表示，目前產地收購價均價每台斤約12至14元，與以往相比所差無幾，市場端加上後續挑選等程序，每台斤約20至24元，價格親民又實惠，現在至農曆過年間都是適合吃地瓜的最佳時機。

另，水林鄉公所近日曝光「精品地瓜禮盒」，鮮明亮眼的橘色外盒搭配現代感的幾何設計，讓地瓜瞬間成為精緻時尚伴手禮，不少民眾看了更是頻頻敲碗「要去哪裡買」。

「只送不賣啦！」張東凱指出，水林地瓜是在地極富盛名的農產品，因此近期就不斷設想該如何為地方建立品牌，他運用曾為斗六市農會設計包裝禮盒的經驗，將模式移至水林，而禮盒目前僅給年節送禮或迎賓而已，並未對外銷售。日前已送縣府局處、地方公所，受到廣大好評，更有外縣市友人都想購買，不過數量有限，僅能婉拒。

張東凱強調，此禮盒包裝用意希望打響水林地瓜，此次像是「試水溫」，如果這種包裝能夠吸引更多人注意，未來也可以讓公所或農會多元應用，增加水林農產曝光度。

