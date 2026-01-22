土方之亂衝擊桃市公共工程 校園改善、道路養護也受波及

內政部要求今年起每輛清運車輛必須安裝GPS，地方普遍反映量能不足。（資料照，桃市府建管處提供）

營建剩餘土石方管理新制元旦上路引發土方之亂，桃園市議員黃敬平指出，以桃園市來說，今年至今已有3件工程流標逾3次，工程延宕的更多，連校園改善、道路養護等基礎工程也受到重創，呼籲桃市府儘速與中央召開跨局處會議解決；對此，桃市府建築管理處表示，市府已積極與中央溝通，中央目前正全力加速GPS運土車輛的審驗進度，緩解因載運量能不足引發的運費波動。

黃敬平表示，土方新制上路後造成桃園多項公共工程卡關，根據工務局資料，今年元旦至1月15日止，公告金額以上案件已有3件流標達3次以上，包括觀音藍埔市民活動中心、桃捷綠線延伸中壢段GEM01機電統包工程、桃園捷運棕線先期工程，連校舍、幼兒園道路燈改善工程也全面受阻，像是中壢自立國小活動中心出土延後、八德區大成與興豐公共化幼兒園被迫順延，可能還有更多的黑數正在承受衝擊，例如他爭取的平鎮義興國小操場改善工程補助，因無法處理土方導致工程流標，龍潭區國3高速公路橋下溜冰場改建工程，因廢棄物清運費暴增而寸步難行。

黃敬平表示，呼籲桃市府儘速召開地方到中央跨局處聯席會議，把工務、環保、地政、國土署全部拉上桌，中央也要負責補上立法缺口、提出過渡性配套措施、增加土方去化量能、簡化運送流程，以及開放合法分類場、填埋型土資場、最終處理場等，讓地方能有統一標準可遵循，別再讓承包商無所適從，建設全被拖垮。

建管處表示，先前與中央會議已有達成初步共識，將提供1個月的裝機與審驗緩衝期，延緩至今年2月底，行政院及內政部現階段也與各縣市政府緊密洽商，針對第一線執行面的困難進行滾動式調整；建管處強調，市府認同中央統一管理全國土方、強化數位追蹤的良善立意，這與桃園多年來推行的流向管理目標一致，但在轉軌過程確實需要更周全地考量地方行政能量與產業受到的衝擊，市府將在全力配合政策的同時，持續協助業者平穩度過銜接期。

工務局則表示，所屬工程皆依桃園市營建剩餘土石方管理自治條例規定辦理，該條例已有規定營建剩餘土石方及收容處理場所載運出場的車輛，應裝置具追蹤流向功能之設備（GPS），目前新制對工程尚無直接影響，但是否有收容處所因短時間大量土方進入，造成無法紓解的問題，工務局目前仍持續觀察並即時因應。

