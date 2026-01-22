北車危安演練登場 民眾收細胞簡訊嚇一跳

北市府、交通部等單位今天於台北車站進行危安事件演練。（記者甘孟霖攝）

台北市政府今（22日）下午2點至3點，於台北車站特定區（以下稱特定區）辦理聯合危安演練，首度以「無差別攻擊事件」為基礎想定，檢測各進駐單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為；此次也同步發放細胞簡訊，發送範圍相較上次方圓0.5公里範圍擴大為方圓1公里，也有民眾表示，收到簡訊當下嚇了一跳。

演練分四階段，一開始台北市長蔣萬安將進入聯合防災指揮中心，視察整體規劃；一開始歹徒會於台鐵月台丟擲煙霧彈；接著持續逃竄至B3三鐵共構區域；再逃竄至台北地下街；最後，則前往前進指揮所及大傷指揮所視察。

下午2點10分左右演練正式開始，台北車站也發布廣播提醒正在演練中，要民眾勿驚慌。約莫2點18分發送細胞簡訊，有部份民眾看到簡訊嚇了一跳，在附近吃飯的陳小姐表示，手機突然跳出訊息讓她嚇一大跳，還好仔細一看發現是演練才放下心，因為平常沒有看新聞的習慣害自己被嚇一跳；路過的楊先生說，去年發生悲劇後出入人潮聚集處都有點怕怕的，認同市府透過這樣的演練加強應變能力，也安民心。

市府表示，特定區為四鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，具有佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，也是我國最早成立聯合防災中心的共構車站。

本次演習目的為檢視特定區內各單位針對重大危安事件的因應具體作為。演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

市府指出，演習規模涵蓋特定區內著名的「9大事業體」（包括四鐵、四個地下街及微風商場）。市府結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

北市府、交通部等單位今天於台北車站進行危安事件演練。（記者甘孟霖攝）

北市府發送演練細胞簡訊。（翻攝畫面）

