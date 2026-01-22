竹縣打造「雙市雙福公園」 縣福園改建串起竹北之肺

縣福園由於早期設計過於封閉，雜亂的遮蔽物如假山等導致入夜後環境陰暗，使地方居民望而卻步。（記者廖雪茹攝）

新竹縣緊鄰國道1號竹北交流道旁的「縣福園」，因地理位置優越，素有新竹縣門面之稱；但過去園內造景形成多處視覺死角，加上照明不足，長期存在治安隱憂，竹北市公所投入2798萬元全面翻新，今天動土；未來連同市東、市西和福興公園，將形塑完整的「雙市雙福公園」體系，串起竹北之肺！

縣福園動土典禮由社區精彩的音樂表演揭開，竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、多位市民代表，以及多位里長與理事長，不畏寒風出席見證公園新生。

鄭朝方提到，1公頃的縣福園公園雖位處精華地段、周邊住宅林立，但由於早期設計過於封閉，雜亂的遮蔽物如假山等導致入夜後環境陰暗，常有遊民等不明人士流連、疑似吸食藥品器具散落，更有居民反映公廁遭惡意破壞，種種不安因素使地方居民望而卻步。

「改善工程首要任務便是打開公園」，鄭朝方說明，延續竹北市近來發展的公園美學元素，規劃自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地；樹為主角、地形為背景、人為觀眾；重新配置街道休憩家具，營造親和力十足的戶外空間，讓這座公園從治安紅燈區轉變為市民安心休憩的綠洲。

此案預計今年第3季完工。這是市公所繼「市東公園（昔為公12公園）」成功轉型後的又一力作。隨著福興公園2期，以及近期也將動土的市西公園（公11公園），形塑完整的「雙市雙福公園」體系，透過綠帶串聯，不僅優化城市景觀，也將成為竹北之肺。

竹北市公所投入2798萬元辦理縣福園公園改建工程，今天動土。（記者廖雪茹攝）

設計師簡報縣福園改建工程，將規劃自然曲線的弧形步道，保留大樓，釋放更多綠地。（記者廖雪茹攝）

