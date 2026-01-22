為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中台灣燈會暖身頻翻車！台中公園「漂浮嚕嚕米」被嘲像福壽螺卵

    2026/01/22 14:51 即時新聞／綜合報導
    台中公園日月湖面的漂浮嚕嚕米尚未正式登場，就被民眾批評像福壽螺卵。（擷取自台中市政府官網）

    台中市政府為替2026中台灣燈會暖身，近來引進國際知名IP史努比與嚕嚕米（姆明）進駐市區展出，原盼炒熱話題，卻接連遭民眾吐槽。無論是市政公園的「史努比與糊塗塌客」立體裝置，還是台中公園的「漂浮嚕嚕米」，都被網友狠批是「照騙等級」，實際看比想像更尷尬，相關畫面在社群平台掀起熱議。

    市府不僅在勤美商圈市民廣場設置全台最高、21公尺巨型嚕嚕米，為2月15日至3月3日的中台灣燈會暖身，市政公園草地也同步展出3公尺高史努比Snoopy與奧拉夫Olaf大型氣偶，周邊還擺放30隻迷你史努比及夥伴糊塗塌客（Woodstock），不少民眾特地前往朝聖，卻直呼落差過大，形容現場「越看越寒」，甚至在社群呼籲「別浪費時間和停車費」。

    爭議同樣延燒到週末即將登場的台中公園的「漂浮嚕嚕米」。市府原先形容，將山林精靈帶到台中公園日月湖，圓滾滾身軀悠閒躺臥水面，白天Q萌療癒，夜晚搭配燈光營造夢幻氛圍，近距離感受專屬台中的幸福感動。但實際到場的遊客卻發現，站在湖邊幾乎只能看到嚕嚕米的頭頂、腳底與側面，難以完整欣賞。

    有網友便嘲諷「不用空拍機，只會看到福壽螺卵」，還笑說「除非旁邊開熱氣球讓人俯視，不然真的看不出來是嚕嚕米」。不少人也加入吐槽行列，「台中三寶，垃圾山，廚餘湖，福壽螺卵」、「而且台中公園常常有社會新聞，還用這種躺著漂浮的嚕嚕米」、「是要學陳其邁喔？真的學得不三不四」。

