幼兒園被爆無照教保員疑虐童 新北教育局已裁罰13.2萬、1週內稽查全集團

監視器畫面顯示，孩子準備睡覺休息的時間，曾姓職員對孩子頻繁拉扯、按頭、翻動身軀。（立委林月琴國會辦公室提供）

新北市私立幼園又傳不當對待幼生案，民進黨立委林月琴今天與受害家長、靖娟基金會召開記者會，踢爆私立土城育全幼兒園，有幼生自前年8月入學後陸續發生遭不當對待事件，有未具教保資格違法帶班長達20年的曾姓老師頻繁大力拉扯孩子，另1位吳姓教保員未即時制止，教育局去年7月去年獲報、9月完成調查，共對園方裁罰13.2萬元公告列管，今年1月新案正進行調查；此外，教育局將於1週內針對新北市育全集團體系共10家教保服務機構進行全面稽查，守護幼兒安全。

土城育全幼兒園為育全教育機構旗下分校園所，該機構目前在新北、桃園市開設多所園所，記者今午致電土城育全幼兒園，園方說，負責人不在，目前教育局已進行調查，也有案件進入司法程序，後續調查結束再統一對外聲明，記者另留下聯繫方式，目前仍未接獲園方回應。

請繼續往下閱讀...

教育局回應，去年7月29日晚間接獲民眾反映1名幼生疑遭不當對待，隨即啟動調查並調取完整監視器畫面，經檢視相關事證、訪談園方人員及比對監視器畫面，確認曾姓職員涉及對5名幼生有拍打、拉扯、推擠等不當管教行為，教育局即刻責令園方將曾員停職，此案於去年9月完成調查，並經新北市府教保服務機構不適任人員認定委員會決議，不當管教行為成立，依法分項裁處，合計裁罰13.2萬元、公告列管。

教育局也說，曾員因未具教保資格從事教保服務，並有不當對待幼生行為，除裁處6萬元，並同步於相關資訊平台公告姓名，並要求園方全面檢討人力配置與資格查核機制，另查曾員已於去年8月30日離職，目前未於新北市教保服務機構任職。

今天記者會播放家長提供的監視器畫面，孩子準備睡覺休息的時間，曾姓老師疑要孩子乖乖睡覺，過程明顯對孩子頻繁拉扯、按頭、翻動身軀，受害家長向林月琴國會辦公室反映，曾姓老師在短短4天內，對幼幼班孩子出現高頻率、反覆性的拉扯、推倒、踢踹及敲打等行為高達50多次，一天就超過10次以上，受害幼童至少5人。

家長還反映，今年1月間，幼園另有老師恐嚇全班幼兒說出告狀壞話、教師當眾以「你一定有病」公開羞辱幼兒、以及目睹過他班幼兒被罰站吃飯等情事；教育局說明，對於1月新案，教育局20日接獲民眾反映，昨天已派員稽查，依法正式啟動調查程序，釐清相關事證與責任歸屬。如查證屬實，將依《幼兒教育及照顧法》及相關規定，對行為人及園所從嚴裁處，絕不姑息。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

私立土城育全幼兒園被踢爆有幼生自前年8月入學，後續卻發生遭不當對待事件。（立委林月琴國會辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法