苗縣府1/23~1/25辦6場次新春揮毫 用發票兌換做公益

書法名家謝鴻卿（左）當場揮毫。（記者張勳騰攝）

農曆春節將屆，苗栗縣政府文化觀光局23、24、25日將舉辦6場次的新春揮毫活動，今（22）日舉行「萬馬奔騰，百福臨門」新春揮毫活動宣傳記者會，邀請縣內書法名家謝鴻卿、邱耀彩當場揮毫，6場次的活動共邀請36位書法老師書寫春聯，採發票兌換，所募集發票，將全數捐給縣內的社福機構。

苗縣府文觀局指出，23、24日上午9點至11點30分、下午2點至4點30分在苗縣府第一辦公大樓大廳舉辦新春揮毫，25日上午9點30分至11點30分、下午1點30分至3點30分，則在苗北藝文中心演藝廳1樓大廳舉辦，憑去年11、12月及今年1月未列印買受人統一編號之發票收執聯，不限金額，即可依據發票數量兌換七字對聯、創意春聯、堂號紙、吉祥話、單字紙。

請繼續往下閱讀...

今年新春揮毫主題為「萬馬奔騰，百福臨門」，邀請版畫大師陳永欽與書法名家謝奕富合作，主視覺以全國第41屆版印年畫徵選首獎作品《馬躍揚名》為視覺核心，畫面中駿馬躍起、牡丹富貴、柿子如意，象徵揚名世界、事事如意。

今天的啟動儀式，副縣長邱俐俐、多位縣議員，也與幼兒園的小朋友共同揮毫，共同迎接嶄新的一年，與會的縣議員都將尋求連任，也寫下「馬上當選」、「一馬當先」的吉祥話，博個好彩頭。

苗栗縣書法名家邱耀彩（右）當場揮毫。（記者張勳騰攝）

與會欲尋求連任的縣議員，寫下「馬上當選」、「一馬當先」等吉祥話，博個好彩頭。（記者張勳騰攝）

幼兒園的小朋友，埋首書寫春聯，迎接新的一年。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法