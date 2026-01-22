舊模型高估大氣塑膠微粒濃度 新研究：陸地上空污染高海洋27倍

奧地利維也納大學研究團隊證實，陸地上空的塑膠微粒比海洋上高27倍；台灣學者評論，研究凸顯人為活動是未來管理污染的重要依據。（美聯社）

國際期刊《自然》（Nature）今（22日）發表最新研究，由奧地利研究團隊彙整觀測資料，發現以前模型模擬的全球大氣塑膠微粒濃度中位數，較實測值高出100到1萬倍，顯示過去估算過高。另證實，陸地上空的塑膠微粒比海洋上高27倍；台灣學者評論，研究凸顯人為活動是未來管理污染的重要依據。

台灣科技媒體中心今整理該研究，指出奧地利維也納大學研究團隊彙整全球大氣塑膠微粒觀測資料，與校正的模型模擬結果比對，發現模型模擬所得的濃度中位數，較實測值高出100到1萬倍，顯示過去對塑膠微粒濃度的估算可能過高。研究也發現，陸地上空實測的濃度中位數，比海洋上空高了27倍。

台灣科技媒體中心也找國內學者評論該研究；中國醫藥大學公共衛生學系副教授榮建誠表示，雖無研究證實人體暴露於塑膠微粒會引發健康危害，但毒理學顯示有對生物體的不利影響。奧地利研究凸顯，陸地人為活動（如交通）是空氣塑膠微粒的重要來源，是未來管理污染的重要依據。但該研究彙整的海洋資料量僅約陸地的一半，且集中特定區域，可能導致海洋貢獻被錯估。

國家環境醫學研究所研究員陳裕政表示，該研究解決多年「理論模擬」與「實際觀測」無法吻合的困境，過去因過度依賴美國西部等少數區域資料並外推至全球，導致模型錯誤將海洋視為大氣中塑膠微粒的主要來源，推翻了過去認為塑膠微粒主要來自海洋且會進行大規模跨洋傳輸的認知。

中原大學環境工程學系副教授江政傑建議，台灣的減塑政策除了關注海洋廢棄物外，應優先納入道路交通輪胎磨耗、地表揚塵等陸地來源。他呼籲建立標準化的檢測方法，統一分類規範，並擴展監測點位至外海、高山或離島，以分辨本地排放與境外傳輸的差異。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯也提到該研究的限制，目前僅針對5微米以上的微粒，尚未考慮毒理風險更高的奈米塑膠。他建議台灣應優先整合大氣、水體和土壤的排放清冊，涵蓋都市、工業區與河口，釐清潛在熱點以利後續管理。

